Presidente Boric encabezó Comité Político en Cerro Castillo ante tramitación de Presupuesto 2026

En la residencia de Cerro Castillo en Viña del Mar, el presidente Gabriel Boric encabezó este jueves una reunión con las ministras y ministros del Comité Político, centrada en el seguimiento de la gestión gubernamental y la articulación de estrategias frente al debate legislativo de la Ley de Presupuestos 2026, ingresada al Congreso Nacional el martes 30 de septiembre.

Participaron en el encuentro los titulares del Interior, Álvaro Elizalde; Defensa Nacional, Adriana Delpiano; Hacienda, Nicolás Grau; Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos; Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; y Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

La tramitación del proyecto se desarrollará entre octubre y noviembre, con revisión en ambas cámaras del Congreso. El proceso de discusión comenzará este jueves con la presentación del estado de la Hacienda Pública ante la comisión Especial Mixta de Presupuestos.

A través de su cuenta en X, el Presidente Boric confirmó el propósito de la reunión: “Nos reunimos junto a ministras y ministros del Comité Político en Cerro Castillo para trabajar en el seguimiento de la gestión de nuestro Gobierno y en particular, en lo que respecta a la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026, que ingresamos recientemente al Congreso Nacional, con el objetivo de seguir proyectando un camino de avances sociales y desarrollo económico para Chile y su gente”.

