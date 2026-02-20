Presidente Boric cierra su gira por Rapa Nui tras reunirse con beneficiarios del Programa de Habitabilidad Rural

El Presidente Gabriel Boric cerró este viernes su gira en Rapa Nui, liderando un encuentro con habitantes de la Isla beneficiados por el Programa de Habitabilidad Rural de Rapa Nui, iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que les otorga el subsidio DS10 de la entidad.

En la cita con el jefe de Estado participaron beneficiarios y beneficiarias, familias jóvenes que contaban con el subsidio desde el año 2016 y que no habían podido concretar la construcción de sus viviendas debido a complejidades propias del territorio insular, entre las que se cuentan asuntos como la adquisición de materiales y el alza del precio de estos productos a raíz de la pandemia.

En el marco de la reunión, plantearon diversas temáticas, solicitando entre ellas que las políticas de Estado en materia de vivienda se mantengan, adecuándose a la realidad particular de la Rapa Nui.

Tras la cita, el Presidente recalcó las particularidades que involucra la ejecución de proyectos el territorio insular chileno, afirmando que “no es lo mismo levantar proyectos habitacionales en el norte o en el sur de nuestro país y tampoco es igual construir en zonas urbanas conectadas a servicios que en zonas rurales”, explicando que “el mismo precio de la construcción es muchísimo más alto que en el continente, las características son totalmente distintas, hay que tener pertinencia territorial, hay que estar conversando permanentemente con la familia y todas las viviendas que hemos construido durante nuestro periodo acá en la isla dan cuenta de ello”.

El Mandatario, además, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que “tener una casa no es solamente lo material, es la formación de un hogar, es la posibilidad de hacer familia, es la sensación de pertenencia, la construcción de recuerdos, por eso la vivienda propia, la vivienda digna es tan significativa para tantas familias” a lo que añadió que “en el Plan de Emergencia Habitacional, cuando nos comprometimos a cumplir con 260 mil viviendas en nuestro periodo de gobierno y que muchos nos dijeron que era imposible, lo tomamos como un objetivo a cumplir sí o sí y lo vamos a cumplir y eso me pone profundamente orgulloso”.

Las viviendas, que a la fecha totalizan 18 construidas, encontrándose entregadas 17 de ellas y sólo una en proceso de recepción; están diseñadas con pertinencia territorial y participación ciudadana por parte de los beneficiarios, totalizando una inversión de 29.520 UF. Las viviendas tienen una superficie de 85,75 m2 (tipología A) y 85,11 m2 (tipología B) y cuentan con cocina, baño, living-comedor y tres dormitorios, además de dos taupeas (corredores externos), elementos representativos de la arquitectura local, que además permiten una mayor adaptación a las lluvias de la isla.

