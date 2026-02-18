Presidente Boric arribó a Rapa Nui para encabezar su primera gira oficial en medio de manifestaciones

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric aterrizó en Rapa Nui para iniciar una gira con foco en conectividad, infraestructura y empleo.

El jefe de Estado fue recibido con el tradicional karone tiare y luego por las autoridades, pero también se registraron manifestaciones.

Un grupo de personas llegó al aeropuerto Internacional Mataveri portando carteles y silbatos, quienes gritaron consignas en su contra.

Pese a esto, el Mandatario se animó con un baile pascuense, mientras portaba en su cuello el tradicional collar de flores que se entrega a los visitantes.

Luego, sostuvo una reunión con la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo, y el delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Sergio Tepano.

Además, encabezará un encuentro con representantes de las principales organizaciones del territorio, como.

Durante este jueves, la primera autorida del país encabezará la presentación de los avances del plan de modernización del Aeropuerto Mataveri, inversión de alrededor de 400 millones de dólares que contempla la construcción de un nuevo terminal de pasajeros de 29 mil metros cuadrados.

También concretará la entrega de los primeros kilómetros de la ruta IPA 1 y detallará los avances de la conservación de la ruta IPA 2, una inversión de más de 14 mil millones de pesos para la pavimentación de los principales caminos de la isla.

El Presidente Boric también encabezará el lanzamiento del Programa Mujeres Jefas de Hogar en Rapa Nui, servicio del Estado que no estaba presente en el territorio, mientras que el viernes 20 se reunirá con beneficiarios del Programa de Habitabilidad Rural.

