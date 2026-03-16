Presentan querella criminal por graves incidentes en Cesfam Ventanas de Puchuncaví

Una querella criminal presentó el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero por los graves hechos ocurridos el 14 de marzo en el Cesfam de Ventanas, los cuales alteraron el normal funcionamiento del recinto de salud y pusieron en riesgo la seguridad de funcionarios y usuarios.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, un grupo de personas ingresó al recinto portando armas de fuego, con la intención de buscar a un individuo que habría concurrido previamente. En el contexto de este hecho, los involucrados intentaron ingresar por la fuerza, ocasionando daños materiales en el recinto, entre ellos la rotura de vidrios, además de intimidar al personal.

Producto de esto, el alcalde Marcos Morales acudió al Cesfam de Ventanas para entregar su respaldo al equipo de funcionarios que se desempeña en el lugar, quienes han debido enfrentar momentos complejos tras los incidentes registrados.

En el lugar, y junto a personal del SSVQP, se realizó una supervisión en terreno, que permitió restablecer el funcionamiento del servicio de urgencia, el cual ya se encuentra nuevamente operativo para atender a la comunidad.

Posteriormente, el jefe comunal se trasladó hasta Quintero para concretar la presentación de la acción judicial, la cual se dirige contra un individuo identificado y contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por los delitos de homicidio, daños y desórdenes públicos.

Tras la presentación de la querella, Morales señaló que “episodios como el ocurrido en el Cesfam Ventanas generan un profundo daño, no solo a las personas y familias afectadas, sino también a los funcionarios públicos que cumplen labores esenciales para la comunidad, particularmente a los trabajadores del Departamento de Salud Municipal que día a día atienden a los vecinos de la comuna".

Finalmente, el jefe comunal expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y reiteró su compromiso para que estos graves hechos sean investigados y sancionados con todo el rigor de la ley, resguardando además la seguridad de los funcionarios de salud y de la comunidad que se atiende en el establecimiento.

PURANOTICIA