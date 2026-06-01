Aprueban modificación del Premval Satélite La Campana que regula crecimiento urbano en las provincias de Quillota y Marga Marga

Tras votación del Consejo Regional de Valparaíso se aprobó en forma unánime el nuevo instrumento de planificación territorial que regulará el crecimiento armónico y la relación urbana en siete comunas de la Provincia de Quillota y Marga Marga. El cambio normativo permitirá evitar la propagación indiscriminada de loteos en las localidades aledañas al parque, así como los sectores de Pocochay y cajón de Lebu entre varios otros.

En condiciones de ser sometida a toma de razón de la Contraloría General de la República quedó la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso Satélite La Campana, instrumento intercomunal impulsado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, que actualiza la norma de ordenamiento territorial para siete comunas: Limache y Olmué, en la provincia de Marga Marga; además de Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales e Hijuelas, en la provincia de Quillota.

Con esta aprobación del pleno del Consejo Regional, 34 de las 38 comunas de la región de Valparaíso pasarán a encontrarse reguladas por este tipo de instrumento de planificación, lo que fue destacado por el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz.

"La modificación que hemos hecho al Premval nos permite avanzar en la consolidación de un marco regulatorio intercomunal, abordando un territorio de especial importancia, como es el Parque Nacional La Campana y sus zonas aledañas. De esta forma, estamos favoreciendo una mayor coherencia entre el desarrollo urbano, la infraestructura, la organización de suelo y la protección ambiental de esta zona donde estamos reconociendo su valor natural como reserva de la biosfera”, destacó la autoridad regional del Minvu.

Uno de los principales cambios que incorporará a este plan, una vez que entre en vigor, se relaciona con el área rural, dado que dejará de ser aplicable el Decreto Ley 3.516 del año 1980, que permite la subdivisión indiscriminada de predios rústicos de hasta 5.000 metros cuadrados. Con esto se busca evitar la propagación de la problemática detectada en distintos sectores como La Campana, Pocochay en La Cruz y Cajón de Lebu en Limache, entre otros. También dota de diversas alternativas viales de escala troncal y expresas para la conectividad.

Junto a esto, considera un área de 4.902 hectáreas para el crecimiento urbano en las distintas comunas, dentro de las cuales considera protección de otras 811 hectáreas a través de áreas verdes, siendo destinadas 658 de ellas a futuros parques intercomunales.

Este nuevo avance se suma a otras iniciativas de planificación que recientemente han sido publicadas, como son los nuevos planes reguladores comunales de Limache y -más recientemente- La Calera, que forman parte del Programa de Instrumentos de Planificación Territorial del Minvu y que, en este caso, se complementa con este nuevo Satélite de La Campana a una escala intercomunal, lo que permitirá en el futuro dar mayor celeridad a los procesos de planificación territorial de nivel comunal en las comunas de Quillota, Nogales, La Cruz, Olmué e Hijuelas.

Todos estos cambios se incorporaron en un proceso que desarrolló todas sus etapas con alta presencia de participación ciudadana, la que incluyó también un proceso de consulta indígena inédito en la región, desarrollado entre noviembre del 2024 y comienzos del 2025, para recoger observaciones y pareceres de diversas organizaciones en instancias de diálogo entre la comunidad y el Estado donde cada uno de los participantes expuso sus planteamientos e ideas de lo que debía contemplar el plan regulador. Entre estos aportes destacaron la ampliación de la zona de protección en torno al Parque Nacional La Campana, también en aquellas zonas de vestigios y reconocimiento de áreas de protección, entre otros aportes.

PURANOTICIA