Cuatro detenidos dejó persecución que se originó en Olmué tras un robo en una parcela y que se extendió hasta Colina

Cuatro personas fueron detenidas tras una persecución que se originó luego de un robo perpetrado en una parcela en la comuna de Olmué, en la región de Valparaíso.

El procedimiento que incluyó el uso de un helicóptero de Carabineros se extendió hasta la comuna de Colina, en la región Metropolitana.

El coronerl Cristián Morgenstern, prefecto de la Prefectura de Carabineros Santiago Norte, informó que el operativo se originó tras una denuncia de testigos que reportaron que un grupo de cinco sujetos ingresó a robar a un domicilio de Olmué, movilizando a unidades de Carabineros.

Sin embargo, los delincuentes advirtieron la presencia policial y huyeron en un vehículo en dirección a Colina, iniciándose una persecución que se extendió por 80 kilómetros.

La fuga terminó cuando los antisociales colisionaron con un cerco al interior del campamento 21 de Mayo. Esto facilitó la captura de cuatro de ellos y la recuperación total de las especies robadas.

"Durante la fuga, personal de carabineros fue repelido con armas de fuego, según los indica el comisario de Colina, por estos antisociales, permitiéndose con ello el uso de las armas en defensa personal de los carabineros y logrando la detención de cuatro de ellos y resultando uno de los delincuente herido a bala en su pierna derecha", detalló.

El uniformado dio a conocer que los detenidos son todos mayores de edad, de los cuales dos tienen antecedentes penales como robo por sorpresa, robos con intimidación y otras faltas. Algunos delitos los cometieron en conjunto.