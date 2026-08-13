Pescadores de la ex Caleta Sudamericana denuncian que privados ocupan el espacio que dejaron para proyecto portuario en Valparaíso

Una constatación notarial se llevó a cabo en las inmediaciones del Muelle Prat de Valparaíso, con el objetivo de dejar registro formal de que el espacio que históricamente utilizaban los pescadores de la ex Caleta Sudamericana está siendo ocupado por terceros y destinado a un uso particular.

La diligencia fue realizada en el lugar que, de acuerdo con los antecedentes entregados por los propios pescadores, correspondía a la antigua caleta y que históricamente fue utilizado para el desarrollo de sus actividades.

Cabe recordar que la salida de los pescadores de este espacio se produjo en el contexto de las gestiones impulsadas por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) para concretar el desarrollo del proyecto Terminal 2, iniciativa que hasta la fecha no se ha materializado. Sin embargo, pese a que los pescadores no han podido regresar a la que era la Caleta Sudamericana, el espacio actualmente está siendo utilizado por privados.

Al respecto, la abogada de SIPSA, Dangeri Godoy, destacó que “la notario pudo certificar que en la zona donde se encontraban los pescadores históricamente, actualmente está siendo utilizada por terceros, por particulares”. En esa línea, la jurista enfatizó en que esta diligencia fue muy importante, en cuanto a que “esta información no había sido reconocida anteriormente por EPV”.

Para los pescadores, la constatación se suma a un conflicto que se extiende por años: “Nos deja una mala sensación porque deberíamos haber estado aquí. Estamos allá botados en Quintero, cuando todos venimos de Valparaíso. Nos sacaron aquí con engaños, con una propuesta económica que en realidad era un contrato marco de renuncia, por eso nos sentimos engañados por la Empresa Portuaria de Valparaíso”, señaló José Urrutia, presidente del sindicato SIPSA de la ex Caleta Sudamericana.

En esa línea, agregó que los pescadores dejaron la caleta porteña bajo la expectativa de que se concretaría una solución que les permitiría contar nuevamente con un espacio para desarrollar sus actividades: “Nosotros nos fuimos con la ilusión de que el Puerto iba a hacer las gestiones, a través de una empresa externa, para conseguir la concesión de agua en Laguna Verde para el 2015, pero no fue así”.

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