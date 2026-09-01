Presentan nueva Plataforma de Diagnóstico Avanzado para fortalecer capacidades de salud en la región de Valparaíso

Este martes 1 de septiembre se realizó el lanzamiento de «FIU Frontera PUCV: Ciencia, salud y bienestar al servicio del país», una iniciativa estratégica que busca fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en la región en el ámbito de la salud y el bienestar integral.

El gobernador Rodrigo Mundaca, y el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vásquez, encabezaron la actividaden la que también participó la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.

El proyecto contempla financiamiento por parte del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso de $1.560 millones y aportes de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y de la PUCV, totalizando inversión de $22.166 millones, donde se instalará una Plataforma de Diagnóstico Avanzado, contribuyendo a acercar las prestaciones diagnósticas de vanguardia a los habitantes de la región de Valparaíso.

Esta innovadora plataforma permitirá incorporar equipamiento y capacidades de alto estándar para avanzar hacia diagnósticos más oportunos, precisos y descentralizados de enfermedades complejas, como patologías oncológicas, autoinmunes, infecciones y enfermedades poco frecuentes.

Para el gobernador Mundaca, “el apoyo del Gore para este FIU Frontera es un apoyo del orden de $1.560 millones, que tiene que ver básicamente con la plataforma de diagnóstico avanzado, que va a ser probablemente la etapa preliminar de este trabajo de largo aliento. Y tiene que ver fundamentalmente con cómo hoy día esta plataforma entrega lineamientos, nos prepara precisamente para enfrentar patologías oncológicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades raras también".

Asimismo, la autoridad regional agregó que “estamos muy contentos, creo que este es un momento histórico en esta universidad, que va a trascender la gestión del rector Vázquez, va a trascender también nuestra gestión, va a marcar un camino. Ese camino y ese derrotero tiene que ver con cómo somos capaces de preocuparnos por la salud de las personas, cómo somos capaces de destinar investigación, desarrollo e innovación, y más precisamente para superar una situación que hoy se transforma en un flagelo, como son las patologías oncológicas en nuestra región de Valparaíso".

Cabe hacer presente que la iniciativa representa, además, un ejemplo de articulación entre la academia y el Gobierno Regional para fortalecer las capacidades de la región de Valparaíso y avanzar hacia una salud más oportuna, innovadora y centrada en las personas, aportando directamente al fortalecimiento del ecosistema regional de salud.

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