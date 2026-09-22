Seremi del Trabajo de la región de Valparaíso por propuesta de empleo de RN: "Hay que esperar los anuncios que haga el Presidente"

Ante las cifras de desempleo que afectan a la región de Valparaíso, el debate sobre cómo reactivar la economía y fomentar la contratación se ha tomado la agenda política. En este escenario, la seremi del Trabajo de la región de Valparaíso, Carolina Sangüesa, conversó con Puranoticia.cl y analizó las propuestas impulsadas por Renovación Nacional (RN) para potenciar el empleo —inspiradas en los subsidios e incentivos a Pymes implementados durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera— y remarcó la importancia de las medidas que presentará el Ejecutivo.

Frente a la viabilidad de replicar este tipo de incentivos económicos, la autoridad regional llamó a la calma y a poner el foco en la próxima Ley de Presupuestos.

"Es importante esperar a los anuncios que haga el Presidente de la República, ya se ha hecho mención de una serie de anuncios que se van a hacer, que tienen que ir en línea con la discusión presupuestaria, que es sumamente importante", afirmó Carolina Sangüesa.

Asimismo, la seremi del Trabajo subrayó el valor de las iniciativas y la apertura del Gobierno a recibir distintas visiones del espectro político para abordar la cesantía:

"Estoy totalmente de acuerdo, los subsidios que se aplicaron durante la pandemia y los créditos FOGAPE para las Pymes fueron una muy buena medida", reconoció Sangüesa.

Durante el análisis, se contrapuso la propuesta de RN —que plantea un bono de $250.000 mensuales por un año a las Pymes por nueva contratación— con el actual Subsidio Unificado al Empleo, herramienta del Estado que entrega apoyos de hasta $320.000 según el perfil del trabajador, pero por un periodo más acotado.

En ese sentido, se abordó el alto costo fiscal que implicaría financiar una medida de mayor extensión para cerca de 300 mil contrataciones, ante lo cual la autoridad recalcó que el contexto económico y de inversión es distinto al escenario pospandemia. Por ello, enfatizó que la estrategia no pasa únicamente por la entrega de incentivos monetarios, sino también por el destrabe de la permisología para grandes proyectos y la articulación entre el sector público y privado.

Sin embargo, la secretaria regional ministerial explicó que las condiciones de la economía actual exigen una mirada integral que supere las soluciones inmediatas o de carácter transitorio.

"Por eso el Gobierno está trabajando en establecer medidas que no solamente sean de manera inmediata, sino que también que se pueda proyectar durante el tiempo que el empleo sea estable, no solamente a través de un subsidio", concluyó la autoridad laboral de Valparaíso.

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