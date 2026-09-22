Core Lautaro Correa exige al Gobierno acelerar rebaja del peaje de Quillota: "Todo Chile sabe que es caro"

El costo de transitar por la Ruta 60 CH mantiene preocupados a los habitantes y autoridades de la región de Valparaíso. En el centro del debate se encuentra el peaje de Quillota, considerado el más costoso del país al sobrepasar los ocho mil pesos en horarios de mayor flujo, situación que genera un fuerte impacto en el presupuesto de los conductores y familias que deben trasladarse diariamente por la provincia.

A pesar de que diversas autoridades se han pronunciado sobre el tema de forma individual, desde el Consejo Regional advierten que es urgente superar el diagnóstico y consolidar una gestión coordinada ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Al respecto, el consejero regional por la provincia de Quillota, Lautaro Correa, enfatizó en Puranoticia.cl que la discusión pública debe dar un giro definitivo hacia los compromisos del Ejecutivo:

"Creo que hoy día el tema no es el si el peaje es caro o no es caro. El peaje todo Chile sabe que es caro. Y creo que hay que trasladar ya la discusión a otro sector donde cuándo o cuánto es lo que va a rebajar o está dispuesto el Gobierno".

"¿Qué mecanismos va a utilizar para rebajarlo? Y a lo mejor poner en línea a todos los consejeros regionales y también a los alcaldes de para poder tener una sola posición frente al MOP".

Para contextualizar el volumen financiero que involucra esta plaza de cobro y el alto nivel de flujo vehicular en la zona, el representante regional detalló las cifras que genera esta infraestructura:

"Hay gente que no sabe que el peaje reúne aproximadamente $712 millones mensual. Esto significa más de $8.500 anual. Por acá pasan casi el 87 % de los vehículos livianos y un 13 % de vehículos pesados".

El debate cobra mayor fuerza ante la urgencia de alcanzar una solución concreta para los usuarios de toda la zona. Ante este escenario, Correa remarcó la importancia del trabajo en equipo entre las autoridades municipales y regionales para presionar por respuestas definitivas:

"La idea es poder trabajar en conjunto, tanto alcaldes de la zona, no solamente de acá, sino que también han venido alcaldes de Llay Llay, de otros sectores, que también les afecta porque ellos también vienen de allá, de los Andes, y pagan dos peajes para poder llegar a Valparaíso".

Con las propuestas sobre la mesa y a la espera de confirmaciones oficiales respecto a la rebaja, las autoridades locales se mantienen atentas a las definiciones que adopte el Ministerio de Obras Públicas para dar respuesta a esta histórica demanda de la zona.

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