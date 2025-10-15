Presencia de un pingüino herido en el Muelle Prat de Valparaíso movilizó a Sernapesca

Gracias a una alerta, a través de redes sociales, por la presencia de un pingüino herido que estaba varado en el muelle Prat de Valparaíso, un equipo de rescate del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) llegó al lugar para revisar al ejemplar.

Así pudieron comprobar que la lesión estaba cicatrizada y que el ejemplar mostraba el comportamiento habitual de la especie: activo y muy atento al medio, desplazándose y nadando sin inconvenientes. Tampoco se observaron otras lesiones aparentes.

Jorge Garrido, director regional de Sernapesca en Valparaíso, comentó que, "si bien, el ejemplar estaba activo e ingresó al agua por sus propios medios, vamos a continuar monitoreando su estado. En este sentido, coordinamos con personal del muelle para que nos avisen en caso de que vuelva a aparecer".

"Agradecemos la preocupación de la ciudadanía y les invitamos a reportar estos casos directamente a nuestra línea 800 320 032”, agregó.

Desde Sernapesca recordaron que en septiembre comenzó la época de mayor avistamiento de fauna marina protegida, por lo que se insta a seguir las siguientes recomendaciones para la seguridad de las personas y de los propios animales: observar desde una distancia segura (50 metros para pingüinos), no hostigarlos ni alimentarlos y mantener siempre a los perros alejados.

Cabe hacer presente que en caso de encontrar a un pingüino (única ave al resguardo de Sernapesca), lobo marino, ballena o cualquier otro ejemplar de fauna marina protegida que esté herida o en peligro evidente, llamar al 800 320 032 de Sernapesca.

PURANOTICIA