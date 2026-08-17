Preparan traslado al Hospital de Marga Marga con capacitación en comunicaciones radiales a funcionarios de Quilpué

Capacitación, realizada junto a la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, Senapred y SAMU, permitió fortalecer los protocolos de comunicación que serán utilizados durante el simulacro del 26 de agosto y el futuro traslado de pacientes al nuevo establecimiento.

En el marco de la preparación para el traslado al Hospital Provincial Marga Marga (HPMM), equipos del Hospital de Quilpué participaron en una jornada de capacitación enfocada en el uso y operación de equipos radiales, herramienta fundamental para mantener una comunicación fluida y coordinada durante una operación de esta magnitud.

La actividad fue desarrollada en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, junto a Senapred y SAMU, instituciones que tendrán un rol relevante en el ejercicio de preparación y en el posterior traslado real de pacientes.

La jornada permitió abordar aspectos básicos del uso de los equipos radiales, protocolos de comunicación y coordinación entre los distintos equipos y puestos que estarán involucrados en el proceso.

Para Alejandra Ramos, coordinadora general del Plan de Traslado al Hospital Marga Marga, "contar con comunicaciones claras, seguras y efectivas será fundamental para mantener conectados a los distintos equipos y puestos de coordinación durante el simulacro y, posteriormente, durante el traslado real de nuestros pacientes. Cada capacitación nos permite validar procesos, identificar brechas y prepararnos anticipadamente, poniendo siempre en el centro la seguridad y continuidad de la atención”.

La capacitación forma parte de las acciones que se están desarrollando previo al simulacro de traslado programado para el 26 de agosto, instancia que permitirá poner a prueba distintos componentes del plan, evaluar la coordinación entre instituciones e identificar oportunidades de mejora antes del traslado efectivo.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, Samuel Valencia, encargado de Gestión de Riesgos y Desastres, señaló que “hemos tenido una productiva jornada de trabajo y capacitación para los funcionarios que están prontos a hacer el traslado del Hospital de Quilpué al Hospital Marga Marga, en la cual tratamos elementos básicos de las comunicaciones radiales para poder preparar todos los insumos necesarios para el próximo traslado del hospital y también para el ejercicio simulacro que tenemos el 26 de agosto”.

El traslado al Hospital Marga Marga constituye un proceso de alta complejidad que requiere la participación coordinada de equipos clínicos, técnicos, operativos y de organismos externos. Por ello, el plan contempla distintas instancias de preparación, capacitación y ejercicios previos al traslado real, previsto para el último trimestre de 2026.

La capacitación en comunicaciones radiales es parte de este proceso y busca asegurar que, ante una operación que involucrará múltiples equipos y puntos de coordinación, exista un sistema de comunicación efectivo que contribuya a la seguridad de los pacientes y a la continuidad de la atención.

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