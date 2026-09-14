Preparan operativo especial de tránsito hacia Playa Ancha por Fiestas Patrias: Av. Altamirano extenderá su horario al plan de Valparaíso

Con la inauguración oficial de las fondas y ramadas del parque Alejo Barrios programada para este jueves 17 de septiembre, autoridades de la región y la comuna de Valparaíso preparan un operativo especial para enfrentar el impacto que tendrán las celebraciones de Fiestas Patrias en la conectividad con el cerro Playa Ancha, especialmente debido a las obras que se ejecutan en avenida Altamirano.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó a Puranoticia.cl que se están coordinando medidas con los distintos organismos involucrados y que uno de los principales objetivos es entregar información detallada a los vecinos respecto de los cambios que operarán durante estos días.

“En la Delegación vamos a tener una reunión de coordinación con los organismos que tienen competencia sobre las obras y los permisos. Va a estar la Seremi de Obras Públicas, de Transporte, DOH, División de Vialidad y Dirección de Obras Portuarias, más la Municipalidad, con el objetivo de coordinar las acciones e informar adecuadamente a los vecinos”, señaló la primera autoridad de Gobierno en la Quinta Región.

Posteriormente, representantes del Ejecutivo y del Municipio se reunirán con las agrupaciones de juntas de vecinos porteñas para explicarles "con peras y manzanas" todos los dispositivos que se han establecido, según indicó Millones.

TRÁNSITO EN AV. ALTAMIRANO

Uno de los principales cambios estará relacionado con la avenida Altamirano, ruta que conecta el plan de la ciudad con el cerro Playa Ancha y que actualmente permanece habilitada hasta las 20:00 horas. Para estas Fiestas Patrias, se acordó con Carabineros extender excepcionalmente el funcionamiento del dispositivo hasta las 4:00 de la madrugada y establecer una vía reversible con dirección hacia Viña del Mar.

“Hay 14 unidades de transporte público. Vamos a colocar también taxi colectivos y reforzar los horarios. Vamos a hacer una vía reversible en Altamirano, donde hemos acordado con Carabineros que hoy día esa ruta que está abierta hasta las 20:00 horas, va a estar hasta las 4 de la mañana, solamente hacia Viña del Mar, para asegurar que el público pueda evacuar a esa hora”, explicó el delegado presidencial.

La medida estará vinculada al horario autorizado para el funcionamiento de fondas en el parque Alejo Barrios, que podrán operar hasta las 3:00 de la madrugada, dando cuenta de este dispositivo excepcional asociado a las celebraciones "dieciocheras".

INFORMACIÓN A VECINOS

Junto con las medidas de tránsito desde y hacia el parque Alejo Barrios, la Delegación Presidencial Regional busca reforzar la información a los residentes del cerro Playa Ancha y los sectores que se verán involucrados por los cambios de estos días.

Millones señaló que "con esa información que nos van a entregar los servicios vamos a poder informar adecuadamente, cosa que ya se ha hecho. En este caso, el Seremi de Transportes ya se ha reunido varias veces con los dirigentes y les ha explicado y les ha vuelto a explicar todos los dispositivos, los horarios, la frecuencia y todos los puntos”.

Pese a ello, la autoridad regional recalcó que "como la mayor información no daña, nuevamente nos vamos a reunir hoy día con la agrupación de juntas de vecinos para explicarles con mucho detalle sobre los horarios, los dispositivos de seguridad que vamos a tener”.

Cabe hacer presente que para este despliegue también se contará con la colaboración de la Municipalidad de Valparaíso, todo esto con el objetivo de que "esta fiesta se pueda celebrar con la mayor tranquilidad”.

OBRAS EN CARAMPANGUE

Otro de los cambios informados corresponde a la calle Carampangue, cuyo cierre había sido dispuesto originalmente para el 21 de septiembre.

Sin embargo, Millones advirtió que dicha arteria que conecta con Playa Ancha "no se va a cerrar el 21, ya que aún no están adjudicadas las obras".

"Igual se va a cerrar en el mes de septiembre, pero no el 21 como se había dispuesto originalmente", precisó el delegado presidencial regional.

PURANOTICIA