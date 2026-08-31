Preparan nuevo servicio de transporte para conectar a vecinos de Olmué y Limache con el futuro Hospital Provincial Marga Marga

La próxima apertura del Hospital Provincial Marga Marga implicará importantes cambios para los habitantes de las comunas de Limache y Olmué, cuyos usuarios serán parte de la población beneficiaria del nuevo establecimiento de salud de alta complejidad de la provincia.

Con el propósito de informar y preparar a la comunidad frente a este proceso, la Municipalidad de Limache, en coordinación con el área de Participación del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SVVQP) y el Hospital de Quilpué, realizó un conversatorio con vecinos y dirigentes de la comuna.

La actividad reunió a alrededor de 40 representantes de organizaciones sociales, deportivas y comunitarias, quienes pudieron conocer de primera fuente el estado de avance del proyecto hospitalario, sus próximas etapas y las condiciones en que se producirá la atención de usuarios provenientes de Limache y Olmué.

Durante el encuentro, el director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker, presentó los avances del proceso de habilitación del Hospital Provincial Marga Marga, etapa que actualmente está en desarrollo y que constituye la última fase antes del inicio de su operación. Asimismo, explicó la cartera de prestaciones con la que comenzará a funcionar el nuevo recinto y cómo se proyecta la atención de los usuarios de Limache y Olmué, particularmente en consultas, controles y procedimientos.

La presentación permitió además abordar las principales dudas de la comunidad respecto de la transición hacia el nuevo hospital provincial, considerando que, con la entrada en funcionamiento del de Marga Marga, los habitantes de Limache y Olmué pasarán a contar con este establecimiento como su hospital de referencia de alta complejidad, de acuerdo con la organización de la red asistencial.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó que "la posibilidad que nos da el día de hoy el Servicio de Salud de poder bajar toda la información que tenemos del hospital a la comunidad es clave. Este es un hospital que tiene un servicio provincial, por lo tanto, la comuna de Limache va a utilizar el hospital, va a ser parte de lo que se va a realizar ahí y debe conocer cómo funciona y también el proceso”.

El jefe comunal agregó que el involucramiento de las organizaciones sociales será fundamental durante la etapa que viene, especialmente para facilitar la implementación de los distintos procesos asociados a la puesta en marcha del recinto.

CONECTIVIDAD

Uno de los principales temas abordados durante el conversatorio fue la conectividad entre las comunas de Limache y Olmué y el nuevo Hospital Provincial Marga Marga.

En este contexto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, presentó el diagnóstico del actual sistema de transporte y dio a conocer los alcances del proyectado servicio Línea 25, que permitirá establecer una conexión directa entre Olmué, Limache y el Hospital Provincial Marga Marga -vía Troncal Sur- para luego continuar hacia Villa Alemana y Quilpué y realizar su recorrido de retorno.

El nuevo servicio busca ampliar las alternativas de acceso al establecimiento de salud y contempla una definición de frecuencias y horarios que serán ajustados a las necesidades de los usuarios y también de los funcionarios que se trasladarán hacia el hospital.

“La mirada que nosotros estamos haciendo es de tipo integral. Existen actualmente ciertos servicios que prestan una cobertura no del todo suficiente y es por eso que hemos querido incorporar un nuevo servicio a través de un perímetro de exclusión Olmué y Limache, que significa una conexión directa de las comunas de Olmué, Limache y evidentemente Villa Alemana y Quilpué al hospital”, explicó el seremi.

Valenzuela agregó que "estamos también mirando con buenos ojos la posibilidad de transporte público menor, es decir, taxi colectivo, así como también la conexión de este mismo servicio 25 con EFE Valparaíso. Eso obviamente le da mayor potencialidad para que más vecinos puedan llegar a sus tratamientos en el hospital”.

Respecto de los plazos, el seremi señaló que el trabajo técnico para definir el servicio —incluyendo recorrido, frecuencias y horarios— ya se encuentra avanzado y que actualmente se está a la espera de la toma de razón por parte de Contraloría, que permita avanzar hacia el proceso de licitación. La proyección, explicó, es que el nuevo servicio pueda incorporarse de manera complementaria a la oferta existente en torno a la apertura del hospital.

PURANOTICIA