Preocupante rotación en la Corporación Municipal enciende las alarmas en Villa Alemana: 4 secretarios generales en 6 meses

Una verdadera debacle pareciera estar viviendo la Municipalidad de Villa Alemana producto de la alarmante rotación de autoridades en la Corporación Municipal, que en poco más de seis meses de administración del alcalde Nelson Estay ha visto pasar un total de cuatro secretarios generales y la salida de los directores de Educación y Salud.

Así lo dio a conocer el concejal Marcelo Góngora (DC), quien en conversación con Puranoticia.cl manifestó su preocupación por la situación que se está viviendo actualmente en la entidad, la cual además registra un déficit de $2.500 millones.

En primer lugar, el edil sostuvo que "la Corporación Municipal no ha estado exenta de complejidades, ya que han pasado cuatro secretarios generales entre diciembre y abril, y tanto el director de Educación como el de Salud han dejado sus cargos. Entonces han habido seis cambios importantes y relevantes en sólo seis meses".

Ante ello, Góngora expuso que "esto nos deja muy preocupados por la continuidad de la gestión y porque hay muchas cifras que hablan de déficit, pero hasta el momento solo se ha podido acreditar un déficit de cerca $2.500 millones en la Corporación. Por eso es importante que las personas contratadas distancien a la Corporación de las polémicas con esta tremenda rotación de personal y de jefaturas en tan poco tiempo".

Pero eso no es todo, pues a mediados de mayo la Corporación Municipal de Villa Alemana también hizo noticia por la contratación de Marisol González, ex esposa del Alcalde, quien se desempeñaba como asesora en gestión administrativa en el área de Educación. No obstante, tras un requerimiento presentado por el concejal Ignacio Navarro, el órgano fiscalizador estableció que su contratación era irregular.

Sobre esta situación, el concejal Góngora indicó a Puranoticia.cl que "se presentó un recurso por parte del concejal Ignacio Navarro y Contraloría emitió un informe que dice que nunca debió haberse hecho esa contratación. Lo más inquietante dice relación con que al Alcalde se le manifestó y se le hizo presente que parecería ser inconveniente, incluso probablemente alejado de la norma, de que contrate a su ex señora en un cargo de tan alta responsabilidad. Además, todos en la Corporación sabían que Marisol era la jefa tras las sombras, si era ella la que tomaba las decisiones".

Lo concreto es que a partir de esta denuncia, la Contraloría estableció en un dictamen que la contratación de la ex esposa del alcalde Nelson Estay era improcedente y que se debía anular el vínculo laboral. No obstante, un poco antes de esto se produjo su desvinculación, lo que ha generado controversia en la Municipalidad, ya que algunos concejales oficialistas han cuestionado el pronunciamiento esgrimido.

Consultado por la evaluación que hace de los primeros seis meses de gestión del Alcalde de Villa Alemana, el concejal Marcelo Gongóra subrayó que "como siempre, hay matices, cosas en las que no podemos estar en contra, por ejemplo proyectos que van en directo avance de la comunidad, como el arriendo de las camionetas de seguridad o la habilitación de parques, que incluso datan del ex alcalde Sabat".

No obstante, sostuvo que "también hemos tenido desencuentros, por ejemplo con la Corporación, en el directorio de la Corporación y la forma como se constituyó y cómo se ha ido modificando. También está una polémica importante que motivó que tres concejales acudiéramos a Contraloría por la entrega de la Cuenta Pública, la que está regulada por ley, que dice qué debe hacer el Alcalde y en este caso estuvo muy al debe. Nosotros estimamos que no cumplió con las reglas que establece la normativa y por eso es que hicimos una presentación para que externamente la Contraloría defina si cometió alguna falta en la entrega de la Cuenta Pública de este año".

PURANOTICIA