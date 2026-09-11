«Prendidos por Limache»: Con shows gratuitos, la comuna prepara su gran fiesta dieciochera

Con la participación de A los 4 Vientos y la realización de un esquinazo a cargo de la Asociación de Folcloristas de Limache (Afoli), la Municipalidad de Limache realizó el lanzamiento oficial de «Prendidos por Limache», celebración que se ha consolidado como la fiesta dieciochera gratuita más grande de la región de Valparaíso.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que "pudimos reunirnos con dirigentes vecinales, agrupaciones folclóricas y poder anunciar día a día qué va a pasar en el escenario principal. Habrá emprendedores, fondas, cocinerías, parrillas y un equipo de seguridad disponible para que verdad ésta sea una fiesta familiar y la gente pueda disfrutar de la mejor manera posible. Lo más importante es que el acceso es gratuito y que los shows de carácter nacional e internacional también son gratuitos, no hay que comprar un ticket para ver al artista como en otros lados. Queremos que ésta sea una fiesta familiar y que nadie se quede fuera”.

La tradicional celebración en el estadio municipal se caracteriza por ser un evento familiar y gratuito del evento, que cada año congrega a miles de vecinos y visitantes provenientes de distintos puntos de la región para disfrutar de espectáculos de primer nivel, tradiciones chilenas y una completa oferta gastronómica.

«Prendidos por Limache» se desarrollará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia, recinto ubicado en calle Carelmapu s/n. El acceso al lugar y shows de reconocidos artistas nacionales e internacionales son gratuitos.

Álvaro González, concesionario de la fiesta del estadio, comentó que "para este año queremos traer un evento con grandes bandas, que también es algo que creemos que puede ser o es parte de lo que está generando el impacto acá en Limache. Eso es parte de nuestra apuesta, poder traer una parrilla bien contundente con shows internacionales, y la verdad nosotros queremos que la familia sea parte de este evento".

PARRILLA ARTÍSTICA

En el lanzamiento se confirmó una programación musical pensada para diversos públicos, con reconocidas agrupaciones nacionales e internacionales. El jueves 17 de septiembre se presentarán Garras de Amor y Yambao; el viernes 18 será el turno de La Sonora Barón y A los 4 Vientos; el sábado 19 subirán al escenario La Gran Sonora de Valparaíso y Supermercado; mientras que el gran cierre, el domingo 20 de septiembre, estará a cargo de La Combo Tortuga.

Daniel Ahumada, integrante del grupo nacional A los 4 Vientos, sostuvo que “lo más lindo de este año ha sido el Festival de Viña. Nos hemos esforzado y todos los frutos se están logrando y estamos haciendo una carrera hermosa en el folclore (…) nos parece maravilloso estar en la fiesta gratuita de Limache porque alcanza el bolsillo para ver a grandes artistas, partiendo por casa, A los 4 Vientos, y otros artistas de primer nivel (…) vengan a disfrutar de la cumbia, la cueca todos invitados ¿querían cueca? ¡cueca les vamos a dar!”.

En el estadio funcionarán ramadas, cocinerías y fondas, además habrá juegos típicos, actividades infantiles y presentaciones folclóricas a cargo de AFOLI, fortaleciendo el sello familiar y cultural que caracteriza a esta celebración.

«Prendidos por Limache» espera recibir a miles de visitantes y reafirmar que las Fiestas Patrias en la comuna se viven mejor.

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