Prefecto inspector Guillermo Gálvez seguirá al mando de la PDI en la región de Valparaíso

El Presidente Gabriel Boric aprobó el Alto Mando Institucional 2026 de la Policía de Investigaciones de Chile, propuesto por el Director General Eduardo Cerna, que ratifica a oficiales en sus cargos.

Además, determina ascensos y retiros en la institución, dentro del cual se confirmó la continuidad del prefecto inspector Guillermo Gálvez Carriel, como máxima autoridad de la PDI en la región de Valparaíso.

La autoridad, quien asumió el mando regional en noviembre del año 2023, expresó que “estoy feliz de haber sido ratificado un año más como jefe de la Región Policial de Valparaíso. Para mí es la renovación del compromiso, del trabajo en conjunto con todas las autoridades que componen el ecosistema de seguridad".

"Seguiremos trabajando profesionalmente en la investigación de los delitos, del crimen organizado, para poder darle tranquilidad a toda la comunidad y a todos los vecinos de esta hermosa región de Valparaíso”, prosiguió el oficial.

Cabe señalar que el nuevo Alto Mando de la PDI será el encargado de continuar trabajando ante los desafíos que presente los delitos de alta complejidad, potenciando el análisis criminal, la prueba científica y el control migratorio, de acuerdo a los más altos estándares que la sociedad legítimamente exige.

