Concón lanza su actividades de verano 2025-2026 con foco en turismo y emprendimiento

A lo largo de estos últimos años, Concón ha venido posicionándose no sólo como una de las comunas con el más amplio abanico de posibilidades en cuanto a gastronomía en la provincia de Valparaíso, sino que también ha venido trabajando a través de diversos eventos masivos, la activación económica y el emprendimiento. En esta tónica es que la comuna lanzó desde el Club de Yates su Programa de Actividades Verano 2025-2026.

Y es que bajo el lema «Lo Tienes que Vivir», la ciudad busca posicionarse como uno de los principales puntos de atracción turística de la zona centro, apoyando no solo este importante rubro, sino que también alimentando el ecosistema de emprendedores y pequeños empresarios que lo rodean. Para esto, todas las actividades municipales cuentan con la gestión de la Dirección de Turismo y Fomento Productivo.

En cuanto a los eventos, el calendario comienza este viernes 19, desde las 14:00 horas en el Estadio Atlético Municipal, con la Fiesta de la Navidad 2025, que este año tendrá como cierre la obra «El Árbol de los Villancicos», con la actuación estelar del cantante nacional Andrés de León. Asimismo, en el mismo lugar, el miércoles 31 de diciembre, se realizará el Vive el Año Nuevo, con apertura de puertas desde las 22:00 y espectáculo desde las 00:00 horas, con la Sonora Manuel Palacios y Luis Lambis y su Cumbia Colombiana.

El alcalde Freddy Ramírez sostuvo que “nuestra expectativa es que mucha gente nos visite y pueda disfrutar de la gastronomía, la hotelería, y todas las actividades (...) queremos que Concón sea atractivo no solo por sus playas, sino por todas las actividades que se pueden realizar acá”.

ACTIVIDADES

En lo que respecta las actividades del mes de enero, para los días 10 y 11 en el mismo Estadio Atlético será la mítica Fiesta de la Empanada 2026, mientras que el 24 y 25 en la plaza Patricio Lynch será la Fiesta Gastronómica Sabores de Concón.

Por último, el 30, 31 y el 1 de febrero en las canchas Maggi Fundo Colmito serán los Winkler Nutrition Strongfit Games.

Para febrero, desde el lunes 5 hasta el jueves 8 se realizará en playa Amarilla el Concón en Colores. También el 14, para el día de los enamorados, en el mismo spot conconino, será el Vive el Amor 2026.

El 7 en plaza Patricio Lynch será el Sonidos desde el Barrio La Boca. El día 22 del mismo mes será el Carnaval Encuentro de Aguas desde avenida Magallanes.

Para el 28 está fechada la Fiesta del Pescao en la Caleta Higuerillas, llevando toda la alegría de Concón, la caleta y su gente.

Finalmente, en lo que respecta a deportes, se estarán realizando dos campeonatos, el primero de Fútbol Juvenil Concón 2026, desde el 9 al 20, y de Voleibol Playa desde el 21 al 22 de febrero en playa Amarilla.

