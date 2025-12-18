Despliegan antena móvil para prevenir corte de telecomunicaciones ante eventuales emergencias en Viña del Mar

En el Jardín Botánico de Viña del Mar, una de las zonas más afectadas por incendios forestales en los últimos años, autoridades y organismos técnicos se reunieron junto a Claro Chile para revisar y fortalecer las medidas de preparación que permitan enfrentar de mejor manera futuras emergencias.

En la actividad, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que "las telecomunicaciones salvan vidas. Y esto tiene que ver con que, desde el mensaje SAE en adelante estamos usando la tecnología como hay que usarla, para mejorar la calidad de vida de las personas y ante situaciones catastróficas como las que se han vivido en el Jardín Botánico. El uso correcto de la tecnología nos permite salvar vidas y proteger el medio ambiente. Y en ese sentido, la presencia de los carros móviles, una herramienta solicitada en el último Concurso 5G, nos muestra que frente a una necesidad tenemos una forma de responder".

En ese contexto, Claro Chile desplegó su carro móvil de conectividad de emergencia en Viña del Mar, diseñado para operar de forma autónoma en zonas afectadas por incendios u otras catástrofes, permitiendo restablecer servicios de voz y datos cuando la infraestructura tradicional se ve dañada.

El carro móvil forma parte de los compromisos asumidos por la compañía de telecomunicaciones, tras adjudicarse el último Concurso 5G, realizado en 2024. En dicho proceso, la empresa comprometió la disponibilidad de un carro móvil por región, equipado con tecnologías 3G, 4G y respaldo satelital, con el objetivo de reforzar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de complejidad. “Cuando ocurre una emergencia, la conectividad deja de ser un servicio más y se transforma en una necesidad básica. Nuestro foco es que las comunidades se mantengan comunicadas, que los equipos de emergencia puedan coordinarse para que la ayuda llegue a tiempo. Esta es una forma concreta de poner nuestra infraestructura al servicio de las personas y del país”, afirmó José Pedro Arana, gerente de Asuntos Corporativos de Claro Chile.

Conaf es uno de los actores principales en el llamado a reducir el riesgo de incendios forestales. Su director ejecutivo, Rodrigo Illesca, valoró la iniciativa: “En el contexto de la emergencia, y especialmente frente a los incendios forestales, es fundamental que todos los actores estemos debidamente articulados. En este sentido, valoramos profundamente el trabajo y la colaboración público-privada. Un ejemplo concreto son los carros móviles de Claro Chile, con antenas que transmiten señal incluso en zonas de difícil acceso, con una cobertura de hasta dos kilómetros”

Los carros móviles forman parte del ecosistema de continuidad operativa de Claro Chile y pueden operar con autonomía energética por hasta 48 horas, apoyando durante emergencias de alta complejidad.

La actividad en Viña del Mar refuerza un mensaje clave a nivel país: anticiparse, coordinarse y asegurar la continuidad de las comunicaciones es fundamental para proteger a las personas y enfrentar de mejor manera los incendios forestales, en un escenario de creciente exigencia para la infraestructura crítica.

