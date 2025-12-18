Estadio Elías Figueroa de Valparaíso suma Sala de la Memoria para recordar su uso como centro de detención tras el golpe de Estado

En un acto de reparación y memoria, el Instituto Nacional de Deportes (IND) realizó la entrega oficial en comodato de una Sala de la Memoria en el Estadio Elías Figueroa Brander a la Corporación Caminos Olvidados, espacio que permitirá preservar y difundir la historia de este recinto deportivo, utilizado como centro de detención y tortura tras el golpe de Estado de 1973.

Este hito reparatorio es resultado de un trabajo colaborativo impulsado por el IND, con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su área de Derechos Humanos, y constituye una señal concreta de compromiso del Estado con la verdad, la memoria y la no repetición.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, destacó que “nos hemos comprometido desde el primer día con la búsqueda de los detenidos desaparecidos, con un plan de búsqueda y con todas las señales que sean posibles de reparación para las familias de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y una forma de reparación es este espacio, es reconocer al estadio Elías Figueroa como un lugar que se ocupó en una noche oscura, que se ocupó para detención y para tortura. Hoy es un centro de la alegría y del deporte, pero además va a ser un espacio para la Memoria, para que no olvidemos y para que no repitamos”.

Por su parte, la seremi (s) del Deporte, Arife Mansur, comentó que "es un honor estar como Ministerio del Deporte en este sitio de Memoria y resguardo de la verdad. Con la entrega de este comodato no solamente estamos recordando, sino también estamos reparando. En este lugar en donde se hace deporte, actividad física, donde se reúnen las familias, también es necesario recordar. Recordar los hechos que ocurrieron en 1973. Por tanto, al entregar este comodato a Caminos Olvidados, lo que estamos haciendo es preservar nuestra historia que tanto nos enorgullece”.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Javier Esnaola, destacó que “la Corporación de Caminos Olvidados va a poder destinar para un espacio de muestra artística y cultural, donde se ponga en valor y en evidencia la importancia que tiene la Memoria y la historia política de este recinto para la región y para todo el país. Por tanto, en esta inauguración es una muestra, en colaboración con el Parque Cultural, da la evidencia de cómo tienen que ponerse en valor en todos los espacios donde ocurrieron atrocidades y violaciones de DD.HH.”.

En la misma línea, el director regional del IND, Alejandro Blamey, sostuvo que "en un trabajo colaborativo de múltiples organizaciones e instituciones, hemos puesto a disposición de la comunidad este espacio, que se denomina Sitio de Memoria. Son espacios que recuerdan que recintos como éste, un recinto deportivo, fue en algún minuto utilizado como centro de detención. Al igual que en el Estadio Nacional, este acto reparatorio es un acto de Estado, es un acto de una alta dignidad y que tiene como objetivo relevar la vigencia de los Derechos Humanos, y además también entregar como un gesto simbólico y reparatorio un espacio de exposición para la memoria y para el recuerdo de los familiares”.

La presidenta de la Corporación Caminos Olvidados, Lucrecia Brito Vázquez, expresó que "tenemos este comodato donde se exponen afiches y en estos momentos arpilleras que cuentan la historia de este país a través de distintas puntadas y distintos enfoques de la Memoria que se hacen colectivamente. Creemos que es muy importante que vengan a visitar la sala y que inviten a sus hijos, a su familia y a los centros culturales a que vengan”.

Finalmente, Juanita Arias, arpillerista y artista expositora, explicó que “junto a cuatro amigas, decidimos hacer un gran memorial para que esta historia no se olvide y poderla hacer y poderla llevar a otros lugares. Ahora se nos dio la ocasión de poder mostrar nuestro trabajo, que nos tocó muchos meses de trabajo, y todos trabajamos diferentes temáticas y en forma individual, pero también en forma grupal”.

La Sala de la Memoria del Estadio Elías Figueroa Brander se proyecta como un espacio gratuito y abierto a la comunidad, y puede ser visitada de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs. y los sábados de 09:00 a 12:00 hrs.

