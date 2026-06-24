Precio exigido por Trolebuses obstaculiza compra de terreno para la ampliación del Van Buren y abre debate por posible expropiación

El proyecto de ampliación del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso continúa avanzando por distintas vías, en medio de las gestiones que buscan concretar una de las iniciativas de infraestructura sanitaria más relevantes para la región. Mientras el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) trabaja para materializar la compra de los terrenos donde se proyecta la construcción de dos nuevas torres para el recinto asistencial, la Municipalidad de Valparaíso continúa desarrollando el proceso de modificación del Plan Regulador Comunal (PRC), instrumento que permitirá adecuar las normas urbanísticas necesarias para el desarrollo definitivo de la iniciativa.

Actualmente, el diseño debe ajustarse a la normativa vigente del sector, que limita las edificaciones a tres pisos de altura. Sin embargo, la expectativa es que, una vez aprobadas las modificaciones al PRC, el proyecto pueda alcanzar la proyección original contemplada para las nuevas instalaciones, con edificios de hasta siete pisos.

Paralelamente, las autoridades trabajan para concretar la adquisición de los terrenos colindantes al establecimiento de salud, espacios fundamentales para el desarrollo de las futuras obras. Entre ellos se encuentran predios pertenecientes a la exautomotora Fronza, una agrupación religiosa y la empresa Trolebuses de Chile. Precisamente este último terreno se ha transformado en uno de los principales obstáculos para cerrar el proceso de compraventa y dar paso al inicio de las obras.

Sobre este punto, el concejal de Valparaíso, Leonardo Contreras, explicó a Puranoticia.cl que "no se ha firmado la promesa de compraventa porque quieren todo el paño: el de Fronza y el de una entidad religiosa, pero dentro de esa manzana hay otro espacio, que es más chico y que pertenece a Trolebuses, que ahora está poniendo un precio que está por sobre el precio de mercado, sobre la tasación bancaria".

El edil sostuvo que esta situación ha dificultado el cierre de las negociaciones, indicando que "una empresa que es dueña de un terreno está poniendo el precio que ellos quieren, aprovechando esta posibilidad que va a ser el Estado el que va a comprar". Junto a ello, señaló que "aquí se producen varias cosas: a mi juicio, el Estado –llegando tarde como siempre– no ha ejercido sus potestades y acá el Estado tiene la potestad de expropiación". Esta posibilidad la justificó argumentando que "acá hay un interés público en el desarrollo del equipamiento hospitalario de la red de salud".

En ese contexto, Contreras planteó que aún existen alternativas para destrabar el proceso, manifestando que "el terreno de Trolebuses tiene que seguir dentro de una negociación. Se pueden utilizar medidas extraordinarias y ahí vamos a empujar con fuerza, y creo que políticamente desde derecha a izquierda se va a apoyar cualquier decisión que se tome, incluso la expropiación".

Respecto al estado actual de la iniciativa, el concejal indicó que "esto va a pasar por Contraloría, tiene que pasar por un proceso de revisión y obviamente el valor que se va a pagar tiene que estar dentro de los márgenes del mercado y lo de Trolebuses escapa absolutamente de lo del mercado". Asimismo, agregó que "hoy día el Ministerio de Salud toma la decisión de avanzar en el proyecto, con 36.000 metros cuadrados de construcción inicialmente, con las alturas permitidas, con la normativa permitida para poder asegurar los terrenos que ya están listos para la compraventa".

Bajo ese escenario, el abogado de profesión y militante de Renovación Nacional (RN) destacó a Puranoticia.cl el impulso que actualmente estaría recibiendo la iniciativa, señalando que "acá lo que tenemos que hacer es ir concretando y lo que está haciendo la ministra Chomali es una orden directa para concretar el avance del proyecto del Van Buren, cosa que no se hizo durante los cuatro años del Presidente Boric y lo estamos logrando en 100 días del Gobierno del Presidente Kast".

Finalmente, Contreras recordó que el proceso lleva varios años de tramitación y planificación, subrayando que "esta no es una discusión que venga del año 2026 o 2025. Nosotros como Municipio y como Concejo aprobamos el inicio del proceso de modificación del Plan Regulador Comunal el año pasado en el mes de junio, hace un año ya". De igual forma, sostuvo que "el problema es que las cosas se han hecho de manera lenta, de manera poco decidida, y ahora llama la atención –de buena manera– la decisión del Ministerio de Salud de avanzar en el proyecto".

De esta manera, el proyecto de ampliación del Hospital Carlos van Buren continúa avanzando tanto en el ámbito urbanístico como en la adquisición de terrenos, aunque todavía enfrenta desafíos relevantes para concretar la totalidad del paño requerido. Mientras las negociaciones continúan y se evalúan otras alternativas para resolver las diferencias existentes, las autoridades buscan asegurar el desarrollo de una iniciativa considerada estratégica para fortalecer la red asistencial de Valparaíso.

PURANOTICIA