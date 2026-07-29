Preocupación por delitos en Curauma y Placilla: alcaldesa pide mayor dotación de Carabineros

Una creciente preocupación por la seguridad afecta a los vecinos de Curauma y Placilla de Peñuelas, luego de los recientes hechos delictivos registrados en el sector, situación que mantiene en alerta a la comunidad. Entre los casos que han generado mayor inquietud destacan los ocurridos en las inmediaciones del Tranque La Luz.

Ante este escenario, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, manifestó su preocupación por los hechos y expresó su apoyo a las personas afectadas, subrayando la necesidad de fortalecer la presencia policial para resguardar la seguridad de los vecinos.

"Lo primero es empatizar con la persona que fue víctima de este robo en el sector del Tranque La Luz. Creo que es algo, es un hecho siempre que nos debe consternar, pero no solamente eso, sino que también tenemos que tomar acciones concretas respecto de ello", sostuvo la jefa comunal.

ACCIONES MUNICIPALES

La alcaldesa explicó que el municipio ha adoptado medidas para reforzar los patrullajes preventivos en la zona. Sin embargo, advirtió que las capacidades municipales son limitadas y que la prevención del delito requiere, principalmente, una mayor presencia de Carabineros.

"Nosotros como municipio hemos aumentado la frecuencia en el patrullaje, pero sabemos que eso es insuficiente. Acá lo que necesitamos también es una mayor dotación de Carabineros, necesitamos un mayor patrullaje en el sector por parte de Carabineros en particular, que es a quien le corresponde esta labor", enfatizó Nieto.

APOYO A VÍCTIMAS

Como respuesta a los últimos hechos ocurridos en el sector, la jefa comunal informó que instruyó la activación de los equipos municipales de atención a víctimas, con el objetivo de entregar acompañamiento y apoyo integral a quienes resulten afectados por delitos.

"Le pedí a mis equipos tomar contacto con la persona que ha sido víctima de esta situación para que podamos también tomar su caso dentro de nuestra oficina de atención a víctimas de delitos. Esperamos prontamente poder ofrecer atención psicológica también y apoyo jurídico en el caso de que se decida el proceso de hacer una querella", concluyó la autoridad.

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