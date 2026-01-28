Preacuerdo entre vecinos y el Sporting promete bajar la tensión por eventos masivos

Luego de las molestias generadas durante la madrugada del domingo 25 de enero por un evento de música electrónica que se extendió por varias horas, el Sporting Club de Viña del Mar sostuvo una reunión con representantes de los vecinos del sector, con el objetivo de adoptar medidas de mitigación de ruidos para los próximos espectáculos masivos que se realizarán en el recinto hípico ubicado en la avenida Los Castaños.

En ese contexto, la fiesta programada para este sábado 31 de enero, donde se presentará el DJ argentino Hernán Cattaneo, fue definida como "la gran prueba de fuego" para evaluar el cumplimiento de los compromisos adoptados.

Entre las principales medidas acordadas se encuentra la reducción del horario del evento, el que deberá desarrollarse entre las 17:00 y las 0:00 horas, además de la inclusión de representantes vecinales en las pruebas de sonido previas.

La idea –según lo conversado en la instancia desarrollada la tarde de este martes– es evitar que se repitan situaciones como las vividas el fin de semana pasado, cuando la música y los ruidos asociados se extendieron hasta altas horas de la madrugada.

La presidenta de la Junta de Vecinos Quinta Rioja, Denise Vargas, señaló a Puranoticia.cl que "tenía una reunión pendiente con el Sporting, porque ésta será la última oportunidad que realmente el Sporting tiene con nosotros". Y es que se vienen dos fiestas masivas en el lugar: la primera, el 31 de enero y, la segunda, el 14 de febrero.

En esa línea, la dirigenta enfatizó que "se comprometieron a mitigar bastante los ruidos y las fiestas, que normalmente las dejan hasta las 2 o 3 de la mañana. Ahora van a empezar a las 5 de la tarde y van a terminar a las 12. No a las 12 con 5 minutos ni a las 12 con 1 minuto. A las 12 ya debería estar todo en silencio el Sporting".

Otro de los puntos relevantes abordados en la reunión dice relación con las pruebas de sonido en la antesala a los eventos masivos. Sobre esto, Vargas explicó que "vamos a ser invitados a las pruebas del día 31 y del día 14, y ahí también vamos a tener una conversación con la gente de la Municipalidad, para que podamos estar todos participando de esto para que no todo lo comprometido quede en el aire".

También reconoció que el tono del encuentro fue firme, advirtiendo a la administración del recinto que no habrá nuevas oportunidades si los acuerdos no se cumplen. En ese sentido, aseguró que "golpeamos la mesa y les dijimos que esta es su última oportunidad, que ya no hay más oportunidades porque yo no puedo arriesgar a que mis vecinos no duerman ni que se estén desvelando. Lamentablemente para el Sporting, se encontraron con esta presidenta que no va a dar un pie atrás".

Finalmente, Denise Vargas reiteró que el evento de este sábado será determinante para evaluar el comportamiento del recinto frente a la comunidad, donde "vamos a ver qué pasará. Esta es la prueba de fuego que tiene el Sporting. Este día 31, hasta las 12 de la noche, nada más, no a las 12:01 ni a las 12:05. ¡A las 12!".

Como se desprende de las palabras de la dirigenta, en claro dejaron que los acuerdos alcanzados con el Sporting Club constituyen un verdadero ultimátum para la realización de eventos masivos en el recinto hípico, enfatizando que el respeto a los horarios y a las medidas de mitigación comprometidas será determinante para evitar nuevas molestias y eventuales acciones judiciales en resguardo de la comunidad.

