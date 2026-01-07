Posibles tormentas eléctricas y precipitaciones dejan en Alerta Temprana Preventiva a las provincias de Petorca, San Felipe y Los Andes

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Petorca, San Felipe y Los Andes en la región de Valparaíso, por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la zona:

Probables tormentas eléctricas preferentemente con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en precordillera y valles precordilleranos, y cordillera, durante este jueves 8.

en un corto periodo de tiempo en precordillera y valles precordilleranos, y cordillera, durante este jueves 8. Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en precordillera y valles precordilleranos, y cordillera, durante este jueves 8.

Asimismo, conforme a lo indicado en el alertamiento vigente y en el Informe de Amenaza Meteorológica de la DMC, los montos de precipitaciones (mm/cm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) pronosticados para los próximos días en la región, son los siguientes:

Cabe destacar que, los montos de precipitaciones de la tabla anterior contemplan el período entre las 09:00 horas del día indicado y las 09:00 horas del día siguiente.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva, para las provincias de Petorca, San Felipe y Los Andes, por evento meteorológico, vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Según Senapred, la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

El organismo recomendó a la población "informarse sobre las condiciones del tiempo; revisar y limpiar el techo y canaletas de las viviendas; mantener las vías de evacuación de aguas lluvias libres de tierra y desperdicios; evitar transitar a pie o en vehículos por zonas o caminos anegados; y evitar internarse en zonas montañosas, ríos, lagos y mar, especialmente cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables".

