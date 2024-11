Posible renuncia del UDI Jorge Martínez como Concejal de Viña podría generar problema ético en medio de Gira del Festival a Miami

Una verdadera danza de nombres es la que se ha conocido los últimos días respecto a autoridades en ejercicio que presentarían sus renuncias para poder competir en la Elección Parlamentaria de 2025, y donde la región de Valparaíso no la excepción.

Cabe recordar que la Ley Electoral establece que ministros, subsecretarios, gobernadores, delegados, consejeros, alcaldes y concejales que quieran buscar un cupo en el Congreso deben dejar sus puestos previo a este sábado 16, es decir al menos un año antes de los comicios fijados para el domingo 16 de noviembre de 2025.

De esta manera, Puranoticia.cl ha tomado conocimiento que algunas de las autoridades que renunciarían a sus puestos son los alcaldes de Valparaíso y Limache, Jorge Sharp y Daniel Morales, respectivamente; los consejeros regionales Manuel Murillo, Roy Crichton, Percy Marín y probablemente Manuel Millones; la delegada presidencial regional, Sofía González; y el concejal viñamarino René Lues, entre otros.

En el marco de la búsqueda de estos nombres, Puranoticia.cl tomó conocimiento de que habría otro edil de la Ciudad Jardín que dejaría su cargo durante la próxima semana: se trata de Jorge Martínez Arroyo, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Ante las consultas realizadas por este medio, el edil gremialista de Viña aseguró que "no lo tengo resuelto aún" y que "si llego a decidirlo, le puedo avisar". Frente a la pregunta de si renunciar es una posibilidad, Martínez dijo que "hasta ahora, baja".

Si bien, sólo se trata de un rumor –como dijo el propio implicado–, esta decisión podría acarrear un problema de carácter ético, ya que el concejal Jorge Martínez, como integrante de la Comisión del Festival, es parte de la comitiva que este domingo 10 de noviembre viajará a Miami, Estados Unidos, para promocionar el certamen.

¿Pero dónde está el problema? El viaje por el país norteamericano se extenderá hasta el sábado 16 de noviembre, es decir la fecha del plazo fatal para que las autoridades en ejercicio dejen sus respectivos cargos. De esta manera, al edil UDI no le quedará otra alternativa que renunciar durante el viaje, es decir, podría llegar a participar en las actividades oficiales de promoción del Festival de Viña como un civil más.

Frente a esta situación, Martínez explicó a Puranoticia.cl que "tengo que resolver esa situación y otras", agregando que "yo a la gira voy de todos modos. No hay nada que tenga resuelto. La gira dura, en realidad, hasta el 15. Ahí son las actividades oficiales. Pero el 16 solamente es el regreso. Tengo que resolver y ver si es que hay algún tipo de incompatibilidad con eso. No hay viáticos además".

De igual forma, el Concejal UDI de la Ciudad Jardín sostuvo que "nosotros nos devolvemos el sábado 16, día en que no hay ninguna actividad oficial, solamente la vuelta. Además ni siquiera es un tema que tenga resuelto. Y, además, a diferencia de todas las otras giras, se pidió que esta vez no hubiera ni un peso municipal, no va haber ni un viático y ni un peso del Municipio".

Martínez precisó que todo el dinero "sale de los canales, que tampoco nos dan viáticos, sino que ellos pagan los hoteles directamente, los vuelos y van a pagar los almuerzos y cosas así. Yo mismo fui ayer en la mañana a sacar plata de mi bolsillo por si quiero comerme un McDonald's o tomarme un café, que sale de nuestro bolsillo. Esta es la primera gira donde no hay ningún peso municipal, ni $5.000".

Cabe hacer presente que los otros dos concejales que están habilitados para participar en la Gira de Promoción del Festival de Viña por Miami son Sandro Puebla y Carlos Williams, los otros dos integrantes de la comisión municipal. Sin embargo, este último declinó de viajar porque en su momento la gira sí incluía viáticos municipales y él rechazó aceptar dinero municipal para viajar. No obstante, hace pocas semanas esta decisión se revirtió y finalmente la casa edilicia no pondrá un solo peso.

"Yo, siendo integrante de la Comisión del Festival, no viajo. Hace ocho años, cuando me postulé por primera vez, salió un reportaje sobre concejales que viajaban al extranjero y en vez de ir a seminarios se iban a la playa. Entonces en aquella ocasión dije que jamás viajaría al extranjero con costo municipal. Si bien, esta gira no es de costo municipal, sí se entregaban viáticos. Por eso, cumpliendo esa promesa, no viajaré", explicó Williams, junto a precisar que ahora se estableció que no habrá viáticos, aunque definitivamente se quedará abajo del avión.

Respecto a la disyuntiva en la que se encuentra el concejal Martínez, su compañero en el órgano comunal indicó a Puranoticia.cl que "la verdad es que yo desconozco lo que corresponde de manera legal, así que no podría dar una opinión al respecto".

El tercer edil involucrado en el viaje es Sandro Puebla, quien –al igual que Martínez– sí se subirá al avión rumbo a Estados Unidos: "Yo espero que sea una muy buena gira, donde podamos no sólo promocionar la nueva versión del Festival, sino que también podamos ir cerrando y concretando la totalidad de la parrilla artística para febrero próximo. Esperamos poder reunirnos con varios sellos discográficos y productoras, así como también con medios especializados en el tema".

Consultado acerca de la situación específica que enfrenta el edil gremialista de Viña del Mar, Puebla sostuvo –al igual que Williams– que "la verdad es que desconozco esta situación. Habría que preguntarle a él y a la Alcaldía".

De esta manera, habrá que estar atento tanto a lo que pase en Estados Unidos respecto a las materias propias del Festival de Viña del Mar como de los movimientos que pudieran materializarse con la posible renuncia de uno de los tres ediles de oposición que tuvo la primera administración de la alcaldesa Ripamonti en el Municipio.

Vale indicar que además de los concejales Jorge Martínez y Sandro Puebla, la comitiva también también estará encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, por los animadores del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda; por el director de Concesiones del Municipio de Viña, Mario Araya; por el secretario ejecutivo de la comisión, Patricio Rojo; y por ejecutivos del canal Mega, a cargo de la transmisión.

