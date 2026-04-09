Posible paro portuario enciende las alertas: senador Ibáñez advierte efectos en la economía y en el costo de la vida

El senador por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, hizo un llamado al Gobierno a retomar con urgencia las conversaciones con los portuarios y a cumplir los compromisos adquiridos. Esto, tras manifestar su preocupación ante la advertencia de un paro nacional, por parte de los trabajadores que acusan falta de diálogo con el Ejecutivo, además de alertar sobre sus posibles efectos en la economía regional y el costo de vida.

Ibáñez sostuvo que “el comunicado de la Confederación Unión Portuaria de Chile es una señal de alarma que el Gobierno no puede ignorar. Cuando los trabajadores denuncian que no han tenido respuesta ni voluntad de diálogo tras reiterados intentos de reunión, estamos frente a un problema grave. Aquí hay un deber del Ejecutivo de retomar las conversaciones y cumplir los compromisos antes de que este conflicto escale".

El senador del Frente Amplio advirtió que un eventual paro podría impactar directamente en la cadena de abastecimiento, el comercio y los precios, afectando especialmente a las familias en un contexto donde el costo de la vida ya es una preocupación central.

“Cuando se paralizan los puertos, no solo se detiene una actividad económica: se encarece la vida para las personas. Esto impacta la cadena de abastecimiento, el comercio y el bolsillo de las familias que ya están haciendo esfuerzos para llegar a fin de mes. Por eso es fundamental anticiparse y evitar una crisis mayor que afecte a toda la región y al país. Y yo me coloco a disposición de cualquier mesa de diálogo para poder contribuir a llegar a hacer acuerdo a las distintas partes”, enfatizó el parlamentario.

Junto con ello, el senador Ibáñez expresó su solidaridad con los trabajadores portuarios, reiterando que se trata de un sector clave para el funcionamiento del país y con el cual ha desarrollado un trabajo sostenido en el tiempo buscando mejorar en sus condiciones laborales.

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