Portuarios se declaran en estado de alerta y amenazan con realizar un paro nacional por falta de diálogo con el Gobierno

La Confederación Unión Portuaria de Chile, que aglutina a distintos sindicatos a nivel nacional, advirtió al Gobierno con iniciar una paralización. La medida de fuerza podría darse dado el descontento de la organización al no tener respuesta a sus llamados al diálogo.

A través de una declaración, la agrupación gremial expresó que “la Confederación Unión Portuaria de Chile informa que, tras reiterados intentos de reunión al actual Gobierno Central, no hemos recibido respuesta ni voluntad de diálogo”, sin precisar con qué ministerios o autoridades se han intentado contactar.

La organización aseveró que los requerimientos de su sector no han sido atendidos ni presentan avance.

Para profundizar en su descontento, la entidad sindical añadió que “esta situación es inaceptable, considerando que representamos a la organización de trabajadores portuarios más grande del país. No existen avances ni soluciones a los procesos y problemáticas un profundo malestar, desconfianza y desagrado frente a la actitud del Gobierno actual”.

Sumado a lo anterior, la Unión Portuaria aseguró que existe un “escenario de incumplimiento de compromisos firmados”. Si bien no identificaron cuáles son estos acuerdos ni en qué periodo presidencial se rubricaron, advirtieron que esta situación decantaría en un paro en los puertos y terminales del país donde tienen presencia.

“Ante este escenario de incumplimiento de compromisos firmados con nuestra organización, hacemos un llamado a nuestras bases a mantenerse en estado de alerta frente a un paro nacional portuario de nuestra organización”, señalaron.

De concretarse la medida, el impacto alcanzaría a unos 24 puertos y terminales. Según cifras propias de la Unión Portuaria, esta cantidad de recintos representan a poco más de 6 mil trabajadores.

PURANOTICIA