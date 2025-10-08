Portuarios volvieron a manifestarse en la Av. Errázuriz: organizaron marcha al Congreso

Trabajadores portuarios nuevamente se encuentran movilizados en las inmediaciones de la avenida Errázuriz en Valparaíso.

Durante la tarde de este miércoles, un grupo se reunió en las afueras de la sede del Sindicato de Estibadores, para luego marchar en dirección al Congreso.

Los trabajadores exigen respuestas concretas a sus demandas de mejoras en sus condicionaes laborales.

La plataforma TransporteInforma región de Valparaíso indicó que las personas se mantienen ocupando todas las calzadas de calle Condell al llegar a Bellavista.

Debido a esto, el tránsito se encuentra suspendido por calle Condell.

