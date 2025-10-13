Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Portuarios nuevamente encendieron barricadas en la Av. Errázuriz de Valparaíso

Portuarios nuevamente encendieron barricadas en la Av. Errázuriz de Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Esta nueva acción violenta generó que el tránsito permaneciera suspendido por largos minutos, tanto en dirección a Viña del Mar como hacia el cerro Playa Ancha.

Portuarios nuevamente encendieron barricadas en la Av. Errázuriz de Valparaíso
Lunes 13 de octubre de 2025 07:42
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Una vez más, los trabajadores portuarios de Valparaíso encendieron barricadas en la avenida Errázuriz en protesta a sus demandas laborales.

Cabe recordar que el sindicato de estibadores está en medio de una negociación con la empresa Terminal Portuario Valparaíso (TPV), la cual no ha avanzado.

Bajo este contexto, y con el objetivo de visibilizar sus demandas, los trabajadores instalaron barricadas en el pavimento, para luego prenderles fuego.

Esto generó que el tránsito permaneciera suspendido por largos minutos, tanto en dirección a Viña del Mar como hacia el cerro Playa Ancha.

Imágenes compartidas a través de las redes sociales muestran que el humo negro levantado por las barricadas se pudo ver desde gran parte de la comuna.

Cabe hacer presente que en el lugar intervino personal de Control del Orden Público (COP) de Carabineros de la comuna de Valparaíso.

PURANOTICIA

Cargar comentarios