Portuarios nuevamente encendieron barricadas en la Av. Errázuriz de Valparaíso: tránsito vehicular volvió a ser interrumpido

Trabajadores portuarios nuevamente se manifestaron en las calles de Valparaíso.

En los alrededores de la plaza Sotomayor, en la Avenida Errázuriz, instalaron barricadas incendiarias, obligando a suspender el tránsito.

Carabineros utilizaron el carro lanzaaguas para apagar los elementos a los que se les prendió fuego y dispersar a quienes generan desórdenes.

La institución informó en redes sociales que permanecen en el sector, "resguardando la seguridad ante presencia de personas alterando el orden público. Se recomienda preferir vías alternativas".

Por su parte, la plataforma TransporteInforma región de Valparaíso indicó que el tránsito vehicular se encuentra interrumpido en Av. Errázuriz desde Ross y en Blanco desde Urriola, ambas en dirección a Puerto.

Agregaron que los vehículos están siendo "redireccionados hacia Camino Cintura", además, llamaron a preferir "La Pólvora como ruta alternativa".

