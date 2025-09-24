Portuarios encendieron barricadas y lanzaron fuegos artificiales en Valparaíso tras fracaso de negociaciones con dos empresas

Portuarios asociados al Sindicato de Estibadores de Valparaíso encendieron barricadas en los alrededores de la plaza Sotomayor, como una forma de expresar su malestar por las fallidas negociaciones con las empresas Ultraport y Report.

Los trabajadores eventuales del Puerto de Valparaíso lanzaron barricadas sobre el pavimento de la avenida Errázuriz y calle Cochrane, para luego prenderle fuego. A ello sumaron el lanzamiento de pirotecnia desde el mismo sector.

La violenta acción se generó a eso de la medianoche de este miércoles 24 de septiembre en este transitado punto de la comuna porteña, y luego de las intensas reuniones sostenidas entre los gremios y representantes de las compañías.

En específico, las barricadas y el lanzamiento de fuegos artificiales se llevó a cabo debido a que el contrato con una de las empresas terminó; mientras que con la otra firma, la mesa de trabajo continúa en conversaciones para llegar a acuerdos.

De esta manera, los trabajadores que prestan servicios a Ultraport anunciaron un paro indefinido, ya que aseguraron que se les acabó el plazo del convenio de puestos de trabajo que habían suscrito con la firma con anterioridad.

Pese a ello, el diálogo continuará con la empresa Report, ya que se anunciaron nuevas reuniones y negociaciones durante este miércoles 24. De todas maneras, no descartaron realizar nuevas protestas durante la jornada.

