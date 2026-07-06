Portuarios acusan al Gobierno de incumplir acuerdo que evitó el paro nacional de junio

La Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (CNTP) acusó al Gobierno de estar incumpliendo el acuerdo acordado entre ambas partes para evitar el paro portuario convocado el 18 de junio pasado.

Los dirigentes afirmaron a Portal Portuario que las autoridades no están implementando el plan diseñado para aplicarse de manera gradual desde 2023 a 2026, y que tiene como eje central la entrega de pensiones de gracia para los trabajadores que por inconvenientes físicos o avanzada edad, ya no pueden desempeñar labores portuarias.

Gabriel Rebolledo, coordinador nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios, manifestó su preocupación con esta situación, asegurando que "el Gobierno está realizando práctica antisindical, vulneración de derechos y violando la Constitución que prometió defender".

"Esta situación genera una desconfianza tremenda y mina todo lo que estamos tratando de avanzar en traer inversión extranjera o inversión nacional", agregó el dirigente sindical.

Para canalizar su molestia, los trabajadores sostuvieron una reunión con el senador por la región del Biobío, Gastón Saavedra, quien se cuadró con los portuarios, señalando que "los trabajadores, cuando hacen acuerdo, los cumplen. Lo que se escribe por parte de un Gobierno se mantiene en el tiempo y se respeta", emplazando a la administración del Presidente José Antonio Kast.

"El fortalecimiento de la democracia se logra en la medida que se cumple con los derechos que están establecidos en acuerdos que se hicieron con la dirigencia de los trabajadores, con el Gobierno y también con los empresarios", finalizó el legislador.

Tras el encuentro, la agrupación se declaró en alerta, a la espera de cómo evolucionan las conversaciones, exigiendo que se establezcan mesas de trabajo para hacer cumplir el acuerdo estratégico ya pactado.

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