Portaaviones USS “Nimitz” de EE.UU. recaló en la bahía de Valparaíso en el marco del Southern Seas 2026

Este viernes recaló en la bahía de Valparaíso el Portaaviones USS “Nimitz”, junto al Destructor USS “Gridley” y al Petrolero USNS “Patuxent”, como parte de una actividad operativa planificada el año pasado por las armadas de Chile y Estados Unidos.

El itinerario de este navío, catalogado como el buque líder de su clase, contempla un trayecto de navegación que une los puertos de San Diego y Norfolk. Su paso por las costas nacionales obedece a su actual despliegue en la operación “Southern Seas 2026”, misión que opera bajo la estricta dependencia del Comando Sur de EE.UU.

Mientras la unidad estadounidense se mantenga en aguas jurisdiccionales, su agenda contemplará una serie de actividades protocolares y profesionales a desarrollarse tanto en el mar como en tierra firme. Entre las acciones más destacadas figuran los ejercicios de tipo PASSEX, los cuales se ejecutarán en conjunto con los buques de la Escuadra Nacional justo cuando la flota inicie su tránsito en dirección al Océano Atlántico.

La ejecución de estas maniobras de entrenamiento combinado resulta fundamental para las dotaciones nacionales, ya que les brinda la oportunidad de intercambiar experiencias en operaciones de alta complejidad. Este roce internacional adquiere mayor peso al interactuar con una plataforma naval que destaca por su propulsión nuclear, un desplazamiento superior a las 90.000 toneladas y la capacidad logística para transportar más de 60 aeronaves.

En definitiva, la recalada de esta unidad busca consolidar y fortalecer la interoperabilidad existente entre ambas instituciones. Con este hito, se continúa reafirmando el compromiso conjunto orientado a preservar la estabilidad regional y garantizar la seguridad marítima.

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