Portaaviones USS “Nimitz” arribará a Valparaíso en operación internacional “Southern Seas 2026”

Este viernes 17 de abril está prevista la recalada en la bahía de Valparaíso del portaaviones USS “Nimitz”, una de las principales unidades de la Armada de Estados Unidos, en el marco de la operación internacional “Southern Seas 2026”.

La nave llegará acompañada del destructor USS “Gridley” y el petrolero USNS “Patuxent”, como parte de una actividad operativa coordinada previamente entre las armadas de ambos países. El grupo naval se encuentra actualmente en tránsito entre los puertos de San Diego y Norfolk, bajo la dependencia del Comando Sur estadounidense.

Durante su permanencia en aguas chilenas, las unidades desarrollarán una serie de actividades tanto en el mar como en tierra, incluyendo ejercicios de entrenamiento combinado tipo PASSEX junto a buques de la Escuadra Nacional. Estas maniobras buscan fortalecer la interoperabilidad entre ambas fuerzas y permitir el intercambio de experiencias en operaciones navales de alta complejidad.

El USS “Nimitz”, buque líder de su clase, destaca por su gran capacidad operativa: desplaza más de 90 mil toneladas, cuenta con propulsión nuclear y puede transportar más de 60 aeronaves, lo que lo convierte en una de las plataformas más avanzadas de su tipo a nivel mundial.

Desde la Armada se indicó que esta recalada contribuye a reforzar los lazos de cooperación bilateral, además de reafirmar el compromiso conjunto con la seguridad marítima y la estabilidad regional.

Para más información sobre las actividades programadas, la Embajada de Estados Unidos en Chile dispuso como contacto a su portavoz, Chase Guinn.

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