Por robo en lugar habitado y amenazas detienen a conocido delincuente de San Felipe

Un hombre, de edad adulta, fue detenido por Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de San Felipe por los delitos de robo en lugar habitado y amenazas, detectando además que el sujeto cuenta con 11 reiteraciones por diferentes delitos.

Luego de un intenso trabajo realizado en uno de los cerros del sector Tierra Blanca, se logró la detención de este individuo, quien mantenía antecedentes por diversos delitos, como porte de elementos conocidos para el robo de diferentes especies.

El capitán Manuel Sepúlveda, comisario (s) de la 2ª Comisaría de San Felipe, informó que "este operativo se realiza en el marco de una denuncia realizada por uno de los vecinos del sector de Tierra Blanca, que había sido víctima de forma reiterada de distintos tipos de robo en su domicilio, sindicando a un individuo".

Dicho sujeto, al ser sorprendido por los residentes de este sector aconcagüino, se dio a la fuga y huyó del lugar, amenazándolos incluso. Su marcha la continuó hacia el sector de un cerro de Tierra Blanca, de aproximadamente unos 700 metros.

"Tras esta denuncia y la información entregada a Carabineros, se despliega un intenso operativo en el sector, logrando cercar todas las salidas del cerro, desplegándose carabineros de infantería por la cumbre del mismo, finalmente logrando la detención de este individuo que fue puesto a posición del Ministerio Público", complementó.

