Por primera vez en 26 años de historia: Expo Quillota 2026 será transmitida a todo Chile por Mega

El Concejo Municipal de Quillota aprobó de manera unánime la propuesta de licitación para la producción integral de la Expo Quillota 2026, la cual se llevará a cabo entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre.

De esta manera, el tradicional evento reafirma su compromiso de posicionarse como un punto de encuentro cultural, gastronómico, agrícola, comercial y artístico, promoviendo la identidad de la comuna y la diversidad de sus expositores.

De las cuatro jornadas, tres serán transmitidas en directo y en horario prime por Mega.

La licitación adjudicada contempla un presupuesto de $400.000.000 (impuesto incluido) para el servicio de producción integral, que abarca la contratación de artistas, soporte técnico y transmisión en televisión abierta. Tras la revisión de 10 empresas interesadas y 2 ofertas finales, el contrato fue asignado a la productora Carola Henríquez Producciones EIRL.

El productor general del evento, Gustavo Rodríguez, se refirió positivamente ante la decisión del Concejo Municipal: “Nos deja muy satisfechos, muy contentos, una empresa con experiencia que se va a hacer cargo además por primera vez de un contrato que es distinto. Va a traer a los artistas, se va a hacer cargo también de la contratación de la técnica y va de la mano también con la alianza con televisión. Esto implica, ellos postularon junto a Mega, que Mega va a ser el canal que va a transmitir la Expo Quillota 2026”.

De las cuatro jornadas que durará la Expo, tres de ellas serán transmitidas en directo por televisión abierta en horario prime por Mega, sumado a presencia publicitaria en matinales de alcance nacional. Asimismo, se aclaró que la producción general seguirá estando a cargo de la Municipalidad de Quillota, manteniendo la gestión directa del evento, mientras que la empresa proveerá el soporte técnico y los animadores.

El alcalde Luis Mella comentó con entusiasmo que “por primera vez en la historia de la Expo, 26 años de vida, por primera vez va a ser transmitida a todo Chile y eso nos tiene muy contentos porque Quillota se proyecta a nivel nacional, la Expo Quillota sigue creciendo y vamos a hacer un gran esfuerzo por hacer una Expo de primer nivel y una Expo que de verdad siga mostrando lo que es Quillota en su actividad productiva a través de los expositores pero también en la capacidad organizativa de eventos artísticos de esta magnitud”, detalló el jefe comunal.

Con un exitoso proceso de postulación de expositores ya concretado, la Expo Quillota 2026 potenciará el talento quillotano a través de su Escenario Cultural, ubicado en la Cancha 3 del Estadio. Este espacio funcionará los cuatro días del evento, entre las 15:00 y las 20:00 horas, con jornadas dedicadas a la danza, folclore, música y espectáculos familiares, compartiendo recinto con exhibiciones institucionales, juegos infantiles, gastronomía y cervecerías.

A la fecha, más de 30 artistas y agrupaciones ya se han postulado. La convocatoria permanecerá abierta hasta este viernes 28 de agosto a las 23:59 horas. Los requisitos contemplan acreditar residencia en Quillota, presentar una propuesta en las disciplinas convocadas y no haber participado en el Escenario Cultural en las ediciones de 2024 o 2025. La selección estará a cargo de una comisión integrada por la Dirección de Cultura y representantes de organizaciones culturales locales, y quienes resulten escogidos recibirán un viático de participación.

Finalmente, se proyecta el hito de lanzamiento oficial del evento para después de las Fiestas Patrias.

PURANOTICIA