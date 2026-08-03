Concejal Contreras tras suspensión de Directora Jurídica del Municipio de Valparaíso: “No tiene las aptitudes para el cargo”

La decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de suspender de sus funciones y sin goce de sueldo a la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, debido al reiterado incumplimiento en la entrega de informes y respuestas a requerimientos oficiales, provocó una fuerte controversia al interior del municipio porteño y abrió un nuevo flanco para la administración de la alcaldesa Camila Nieto.

En conversación con Puranoticia.cl, el concejal de Valparaíso Leonardo Contreras aseguró que el dictamen del órgano fiscalizador no sorprendió al Concejo Municipal, ya que, según indicó, desde hace tiempo existían cuestionamientos respecto del funcionamiento de la Dirección Jurídica.

“Nosotros reaccionamos sin ninguna sorpresa en el concejo municipal. Precisamente por los cuestionamientos que desde el concejo ya venían respecto del manejo de las causas judiciales, el manejo de los sumarios, la serenidad con la que se tramitan ciertos convenios y contratos, y la falta de respuesta incluso a las labores de fiscalización”, afirmó Contreras.

El edil sostuvo que la suspensión no corresponde a un hecho aislado, recordando que a comienzos de este año, en el marco del Informe Final N.º 151 de la Contraloría sobre la gestión financiera del período municipal anterior, la Dirección Jurídica también habría incumplido los plazos para responder los requerimientos formulados por el ente fiscalizador.

“UNA EXPLICACIÓN BURDA E INFANTIL’’

Tras conocerse la sanción, uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la explicación entregada por la administración comunal durante la sesión del Concejo Municipal.

Desde el municipio se señaló que los tres requerimientos que motivaron la sanción de la Contraloría habrían sido enviados a una casilla de correo institucional que se encontraba obsoleta o en desuso, argumento que fue duramente cuestionado por el concejal.

“Lo que sí fue una sorpresa fue la explicación que formalmente en el Concejo Municipal entrega la alcaldesa de Valparaíso, que trató de minimizar el asunto diciendo que eran tres trámites que habían llegado a un correo que estaba obsoleto. (…) Las críticas vinieron no solo de la oposición, sino de sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio, muy duras a la explicación burda e infantil que dio la alcaldesa”, aseveró el concejal.

Contreras agregó que esta situación evidencia problemas estructurales en los sistemas de gestión interna del municipio, afirmando que incluso los propios concejales enfrentan dificultades para recibir información oficial.

“A los concejales no nos funcionan los correos institucionales. Muchas veces perdemos información y hemos tenido que facilitar nuestros correos particulares para poder recibir información formal de la municipalidad. Se revela con eso un problema de gestión y de orden”.

RETRASOS EN PROYECTOS

El concejal sostuvo que las demoras en la Dirección de Asesoría Jurídica han tenido efectos concretos sobre proyectos comunales y el uso de recursos públicos.

Entre los casos mencionados, apuntó a retrasos en decretos de demolición, pese a existir un contrato por cerca de $500 millones aprobado desde agosto del año pasado, además de demoras en la tramitación de convenios destinados a servicios públicos.

“En octubre del año pasado aprobamos la extensión del plazo de un contrato de arriendo para hacerle un comodato al Registro Civil y que se pudiese instalar en Placilla. Este contrato se aprobó en octubre, se firmó el 8 de enero recién y hasta el día de hoy no se concreta el comodato. Pagamos 8 millones de pesos mensuales en arriendo; ya llevamos casi 160 millones de pesos pagados e inútilmente desembolsados en unas instalaciones que no están siendo ocupadas”, denunció Contreras.

Asimismo, manifestó preocupación por la falta de avances en los procesos de cobro de recursos municipales, asegurando que existirían importantes montos pendientes de recuperación.

“Hay cerca de 120.000 millones de pesos dando vueltas que no se cobran y no sabemos por qué. Ni siquiera se ha firmado el convenio con la Tesorería General de la República para el cobro de los derechos de aseo, que facilitaría mucho y descargaría a la municipalidad”.

SE PIDE EVALUAR LA CONTINUIDAD

Respecto de la permanencia de la directora de Asesoría Jurídica, el concejal sostuvo que, si bien la sanción de la Contraloría tiene un carácter personal, al tratarse de un cargo de exclusiva confianza, corresponde a la alcaldesa definir su continuidad.

“Creo que la Directora Jurídica definitivamente no dio el ancho. (…) Es distinto trabajar en la Contraloría —donde no hay plazos— que trabajar en el órgano controlado, donde hay que cumplir plazos, administrar recursos y satisfacer necesidades de la comuna. Creo que ahí ha faltado liderazgo y va a seguir faltando. Si bien es una buena profesional, no tiene las aptitudes para el cargo”, sentenció el edil.

Finalmente, Contreras anunció que presentará un nuevo requerimiento ante la Contraloría General de la República, acusando que más de 30 solicitudes de información formuladas por él a la Dirección Jurídica continúan sin respuesta, pese a que, según indicó, superan ampliamente el plazo legal de 15 días establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

PURANOTICIA