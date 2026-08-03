Dos lesionados deja colisión frontal entre dos camiones en la ruta 78 de San Antonio

Dos personas resultaron lesionadas tras la colisión frontal de alta energía entre dos camiones en la ruta 78, comuna de San Antonio.

La emergencia se registró la tarde de este lunes en el sector de Malvilla, en dirección a Santiago.

Según información preliminar, una de las máquinas había traspasado la barrera de contención central, colisionado con el otro camión.

Uno de los heridos fue atendido por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) y luego trasladado al hospital local. En tanto, la otra persona se negó a ser atendida.

Debido a la emergencia, se produjo congestión vehicular ante la restricción de la pista lenta a la altura del kilómetro 99,4.

(Imagen: Canal Setentaycuatro)

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