Por microtráfico y tenencia de armas detienen a un hombre y una mujer en Villa Alemana

Un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, fueron detenidos en Villa Alemana por los delitos de tenencia ilegal de armas e infracción a la Ley 20.000.

El procedimiento de la de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) se realizó en virtud a una orden de entrada y registro a un domicilio ubicado de calle El Bosque.

En el lugar, los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) de Villa Alemana incautaron 12,93 gramos de cocaína base, 9,78 gramos de clorhidrato de cocaína, un revólver, nueve cartuchos calibre .38 y dos cartuchos calibre 9 milímetros.

El trabajo investigativo permitió sacar de circulación droga y un arma de fuego con munición, reduciendo el riesgo para los vecinos del sector.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Villa Alemana para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA