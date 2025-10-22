"Por la pinta, dije: 'este es frenteamplista'": Presidente Boric desató risas en Limache por "confundir" al alcalde Luciano Valenzuela

En el marco de la gira oficial que el Presidente Gabriel Boric realiza por la región de Valparaíso, y que lo ha llevado a las comunas de Quillota, Cabildo, San Esteban y San Felipe, se suscitó en Limache un divertido momento que tuvo como protagonistas indirectos al alcalde Luciano Valenzuela y al diputado Andrés Longton.

En la antesala de su discurso por la inauguración del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en Limache, el Mandatario saludó a los vecinos presentes en la actividad y luego se dirigió al jefe comunal, que momentos antes dio su discurso.

"A las autoridades, pero por sobre todo al pueblo limachino: me alegra muchísimo poder compartir con ustedes. Alcalde Luciano Valenzuela. ¿Dónde está Luciano? Luciano: felicitaciones por el entusiasmo. Te confundí, pensé que eras uno de los nuestros. Por la pinta, dije: 'este es frenteamplista'", señaló entre risas el Jefe de Estado.

Cabe hacer presente que Luciano Valenzuela tiene 36 años, es independiente pero compitió en la Elección Municipal como figura de Chile Vamos, y se reconocía en tiempos de campaña como "hijo de la educación municipal" y "primer profesional de su familia". De profesión es psicólogo organizacional, con un magister en Recursos Humanos y Habilidades Directivas de la U. Andrés Bello y la U. Europea de Madrid.

Continuando con su discurso, el Presidente Boric reiteró su alegría del trabajo en conjunto, sin importar los colores políticos que lo distancian ideológicamente con el Alcalde de Limache, pero también continuó con sus bromas, esta vez teniendo como protagonista al diputado Andrés Longton, de las filas de Renovación Nacional (RN).

"Me alegra. ¿Sabes lo que me alegra? Que acá trabajamos todos juntos. No, Longton no, Longton está claro", prosiguió la máxima autoridad del país, ante la risa del público.

Finalmente, sentenció que "lo que está claro es que acá el Gobierno trabaja con todos, porque tanto Luciano como yo nos debemos a ustedes. Y la política, independiente de las legítimas diferencias que tengamos, está para servir a los ciudadanos. Entonces, cuando peleamos menos, trabajamos más. Por eso estamos acá".

