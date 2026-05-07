Por caída de un árbol: Servicio del Tren Limache - Puerto operará con frecuencia de 30 minutos y trenes dobles

Tren Limache - Puerto informó un retraso en su servicio debido una emergencia que se registró la tarde de este jueves.

A través de redes sociales, EFE Valparaíso dio a conocer que el servicio operará entre Puerto y Limache con frecuencia de 30 minutos y trenes dobles.

Esta situación se produce por la caída de un árbol, donde no se precisó el lugar exacto donde se registró el contratiempo.

Según usuarios del medio de transporte, la emergencia habría acontecido pasando la estación El Sol, en Quilpué.

La empresa indicó en X que "seguiremos informando por nuestros canales oficiales".

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