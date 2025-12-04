Por apremios ilegítimos, cuatro carabineros de Valparaíso quedaron con arraigo nacional y firma mensual en dependencias de Fiscalía

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma mensual en dependencias del Ministerio Público para los funcionarios policiales Mario Gabino Martínez Puebla, David Ignacio Garcés Jara, Ignacio Alfonso Chávez Núñez e Iván Cristofer Henríquez Marchant, todos imputados en calidad de autores del delito de apremios ilegítimos, ilícito registrado la noche del 3 de diciembre en la Ciudad Puerto.

En audiencia de formalización, la magistrada Sylvia Quintana acogió la solicitud del ente persecutor, considerando los antecedentes que daban cuenta de que los imputados golpearon con bastones a un transeúnte.

Según se dio a conocer en la instancia, la víctima resultó “con lesiones eritematosas en tercio superior de tórax posterior, antebrazo izquierdo, mano derecha, herida de dos centímetros en cabeza, región parietal derecha transversal, herida de cabeza de carácter clínicamente leve”.

De igual forma, se indicó que el Juzgado de Garantía de Valparaíso fijó un plazo de investigación en 100 días para que el Ministerio Público lleve adelante las diligencias correspondientes en este caso.

