Por aire, tierra y mar continúa la búsqueda de hombre que desapareció mientras realizaba caza submarina en Rapa Nui

Incesante ha sido la búsqueda del hombre que desapareció tras llegar, la tarde de este domingo 25 de enero, al sector de Caleta Hotu Iti, en las cercanías de la playa Anakena, en Rapa Nui, con el objetivo de realizar labores de caza submarina.

La Gobernación Marítima de Hanga Roa informó que la alerta se levantó a eso de las 18:00 horas del domingo, activando de inmediato los protocolos de emergencia.

Así es como se desplegó un operativo de búsqueda, donde participa personal de la Gobernación Marítima e Infantería de Marina, para luego sumar a un equipo multidisciplinario de Carabineros, Seguridad Ciudadana y parte de la comunidad.

El gobernador marítimo de Hanga Roa, capitán de Fragata LT Miguel Bravo, indicó que, "ya tenemos en el agua medios marítimos operando, principalmente en tareas de buceo, tanto con equipo como en apnea. Además, se está efectuando una búsqueda terrestre en un radio de 10 kilómetros, con Infantería de Marina y Carabineros".

"También se están utilizando drones; mientras que la Fuerza Aérea, con su aeronave SAR, efectúa sobrevuelos para colaborar con el operativo", agregó.

La situación fue informada al Ministerio Público y el fiscal dio la orden de investigar a la Policía de Investigaciones, a objeto determinar las posibles causas de su desaparición.

La Autoridad Marítima aseguró que continuará con todos sus medios desplegados, con el objetivo de dar con el paradero de esta persona que se mantiene desaparecida.

