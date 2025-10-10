Policía de Investigaciones renueva jefaturas de las prefecturas de la región de Valparaíso

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó cambios en las jefaturas de todas las prefecturas de la región de Valparaíso, reafirmando su compromiso de fortalecer la gestión institucional, además, de enfrentar los desafíos en materia de seguridad y migración en el país.

En una primera instancia, el día martes 7, el subprefecto Christian Salinas Campos asumió el mando de la Prefectura Provincial San Antonio, tras el llamado a retiro del prefecto Marcelo Martínez Lagos, en una actividad encabezada por la Delegada Presidencial de San Antonio, Carolina Quinteros.

Por otra parte, el día miércoles 8, en una doble jornada, el prefecto Luis Arratia Camus dejó a Prefectura de Viña del Mar para asumir nuevas funciones como jefe de la Prefectura Provincial Valparaíso, entregando el mando de la Ciudad Jardín al Prefecto Patricio Flores Pinto, mientras que en Valparaíso, el Prefecto Roberto Bustos Hormazábal, fue llamado a retiro, dejando así el mando de la Ciudad Puerto.

Finalmente, el día jueves 9, en una emotiva ceremonia el Prefecto Gabriel Rojas Rojas, tras ser llamado a retiro, se despidió de los funcionarios y autoridades de Los Andes, al hacer entrega de esta prefectura al subprefecto Mauricio Villanueva Flores, quien asumió como jefe.

Cabe destacar que estas jefaturas lideradas en la Región por el prefecto inspector Guillermo Gálvez Carriel, serán las encargadas de continuar trabajando ante los desafíos que presente los delitos de alta complejidad, potenciando el análisis criminal, la prueba científica y el control migratorio, de acuerdo a los más altos estándares que la sociedad legítimamente exige.

