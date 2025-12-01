Policía argentino fue detenido en Los Andes por tratar de ingresar a Chile con municiones

Un ciudadano argentino fue detenido en el Complejo Fronterizo Los Libertadores luego de ser sorprendido intentando ingresar a Chile con municiones en su poder.

Según consigna el portal Los Andes Online, el individuo correspondería a un policía y las especies fueron detectadas en un control del Servicio Nacional de Aduanas.

En el vehículo con patente argentina viajaba este hombre de 30 años junto a su pareja, quienes fueron fiscalizados, momento en que se produjo el hallazgo.

En específico, se trataba de 29 municiones de calibre.9 milímetros sin declarar, las cuales se encontraban en diversas partes del automóvil.

De esta manera, el ciudadano argentino identificado con las iniciales F.L.B., quien sería policía en la provincia de Tucumán, fue detenido por la Policía de Investigaciones.

Asimismo, el hombre paso a control en el Juzgado de Garantía de Los Andes y luego formalizado por los delitos de tenencia ilegal de municiones y contrabando.

Si bien, no quedó con medidas cautelares, se le fijó una audiencia para enero, donde se realizará un procedimiento abreviado o una salida alternativa.

De igual forma, se decretaron seis meses para investigar este caso protagonizado por un policía trasandino en el Complejo Fronterizo Los Libertadores.

PURANOTICIA