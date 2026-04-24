Polémica por auditoría a la gestión Sharp en Valparaíso: Municipio recibió preinforme, pero concejales acusan "oscurantismo"

El informe final N°151 de la Contraloría encendió las alertas en Valparaíso al detectar, en la administración del exalcalde Jorge Sharp, recursos municipales sin rendición de cuentas por cerca de $18 mil millones, además de deficiencias en los controles contables y observaciones a registros de asistencia de altos funcionarios.

A partir de estos graves antecedentes, en enero la actual administración –encabezada por la alcaldesa Camila Nieto– anunció una serie de medidas administrativas, financieras y disciplinarias, incluyendo la realización de una auditoría forense externa para profundizar las indagatorias a lo revelado por el ente fiscalizador del Estado.

En esa oportunidad, la jefa comunal aseguró que "impulsamos una auditoría forense que es externa y cuyos resultados se conocerán en marzo y nos permitirán profundizar las correcciones. Aquí no hay espacio para privilegios, cualquier recurso que fue mal utilizado por funcionarios de la exadministración deberá ser reintegrado porque cada peso municipal le pertenece a los porteños y porteñas".

Sin embargo, pese a que inicialmente se proyectaba contar con resultados en marzo, recién a fines de abril el Municipio de Valparaíso recibió el primer preinforme de la auditoría externa, el cual abarca la revisión de los años 2021 y 2022.

A través de una declaración, la casa edilicia indicó que "esta semana recibimos el primer preinforme de la auditoría, que contempla la revisión de los años 2021 y 2022". Asimismo, agregaron que "actualmente este documento se encuentra en proceso de análisis por parte del Municipio, con el objetivo de realizar las observaciones correspondientes" y que "una vez que éstas sean incorporadas y el informe quede en su versión final, podrá ser dado a conocer públicamente".

Pese a que desde el Municipio estiman que este proceso podría tomar alrededor de dos semanas, lo cierto es que el preinforme aún no ha sido conocido por los concejales de la comuna, lo que ha generado la molestia de estas autoridades

El concejal Leonardo Contreras (RN) cuestionó duramente la situación, señalando a Puranoticia.cl que "nosotros, desde el Concejo Municipal, hemos manifestado nuestra preocupación por la lentitud del proceso de auditoría externa a la administración anterior, porque fue algo que planteamos con urgencia y que la Municipalidad, la administración activa asumió, pero sin contar con la experiencia ni con la capacidad para llevar a cabo rápidamente una licitación".

En esa línea, advirtió que "esa demora, esa tardanza y esa lentitud en el actuar impidió que el Concejo Municipal de Valparaíso ejerciera facultades de fiscalización, que ya están total y absolutamente fuera de plazo. Este proceso ha durado 14 meses, una cuestión que es totalmente irracional e injustificada, puesto que las auditorias son parte de la normalidad del sector público".

Contreras también recordó que "esta no es una licitación extraordinaria, no es un gran monto el que se ha invertido y por eso le planteamos a la alcaldesa Nieto y a su administración frenteamplista que se hiciera esta auditoría a través de la Contraloría, puesto que la demora que ha presentado el privado por problemas de gestión interna del Municipio hacen que esta información llegue tarde, probablemente llegue mal y probablemente no sirva para ejercer facultades de fiscalización".

Y aunque aseguró que van a exigir todas las correcciones administrativas que plantee la auditoría, expresó que "lamentablemente la administración de Camila Nieto y el Frente Amplio decidió actuar bajo el oscurantismo, y a pesar de que está el primer informe, éste no ha sido compartido con los concejales y, lamentablemente, solamente el resultado final nosotros, como ente fiscalizador colectivo, vamos a conocer junto con la prensa y la opinión pública, lo cual consideramos lamentable".

En ese contexto, adelantó que en la auditoría que solicitarán respecto del primer año de la actual administración de Camila Nieto en la casa edilicia (año 2025), "vamos a solicitar que esto se corrija y que cada uno de los informes y los pasos de la auditoría que se licite sean informados al Concejo Municipal de forma reservada".

Por su parte, el concejal Jorge López (Ind.- exPDG) también criticó la falta de acceso al documento, indicando que "hemos solicitado en reiteradas oportunidades el preinforme, pero se nos ha negado aludiendo confidencialidad. Pero fue el Concejo quien solicita la auditoría, por lo tanto somos quienes debemos recibir la información".

El edil de la Ciudad Puerto agregó que "desde la administración nos dicen que lo están revisando y "respondiendo observaciones". Esto no me suena nada de bien, ya que no se terminaría por transparentar el preinforme en su totalidad, sino que con correcciones que podría enviar la actual administración".

Finalmente, López subrayó en conversación con Puranoticia.cl que "el compromiso con la transparencia es vital en un organismo público y ocultar el preinforme no tiene sentido, ya que el proceso terminó, por lo que no se vería afectado".

Como se logra apreciar, el proceso de auditoría –clave para esclarecer las observaciones detectadas por Contraloría en la administración Sharp– continúa generando cuestionamientos en el Concejo Municipal, principalmente por la demora en su desarrollo y la falta de acceso al preinforme, en medio de exigencias por mayor transparencia y oportunidad en la entrega de esta importante información.

PURANOTICIA