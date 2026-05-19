Detienen a dos sujetos por manipular ilegalmente tendido eléctrico en Concón

Dos hombres adultos fueron detenidos por Carabineros en la comuna de Concón tras ser sorprendidos realizando intervenciones ilegales en el tendido eléctrico del sector La Isla, donde efectuaban conexiones fraudulentas hacia viviendas del lugar.

El procedimiento se registró mientras personal focalizado de la 4ª Comisaría de Carabineros desarrollaba patrullajes preventivos en distintos puntos de la comuna.

Fue en ese contexto que los uniformados detectaron a los sujetos manipulando la red eléctrica sin autorización ni documentación que acreditara labores asociadas a alguna empresa distribuidora, lo que fue confirmado tras dar aviso de lo ocurrido.

El capitán Danilo Muñoz, subcomisario de la unidad policial, explicó que "cuando personal focalizado efectuaba patrullajes preventivos, divisaron en el sector de La Isla a dos sujetos, dos hombres adultos, quienes se encontraban efectuando trabajo y manipulación sin ningún tipo de permiso y de forma ilegal del tendido eléctrico, realizando conexiones fraudulentas hacia las viviendas del sector".

A raíz de esta situación, Carabineros procedió a fiscalizar a ambos individuos, constatando que no mantenían ningún tipo de autorización para intervenir la red.

En ese sentido, el oficial señaló que "se procedió a la fiscalización y una vez verificado el procedimiento y al ver que no contaban con ningún tipo de permiso de la compañía eléctrica, se procedió a la detención por robo en bienes nacionales de uso público".

Durante el operativo, además, se incautaron diversas herramientas y elementos presuntamente utilizados para concretar estas conexiones irregulares, las cuales habrían permitido abastecer de energía a inmuebles del sector sin pasar por los sistemas regulares de suministro, tal como lo indica la normativa vigente.

Finalmente, el capitán Muñoz indicó que "ambos sujetos, con amplio prontuario policial y con domicilio en el mismo sector, quedaron a disposición del tribunal competente".

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