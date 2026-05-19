Patricio Quisbert recurrirá al Tricel tras la anulación de las elecciones internas del PDG: "Es un atentado a la democracia interna"

El escenario político al interior del Partido de la Gente (PDG) vive días de alta tensión. Tras las recientes elecciones internas en las que Patricio Quisbert —representante de la lista de la zona norte— se alzó como ganador preliminar frente a la opción de Rodrigo Batuone y Sandra Parisi (hermana de Franco Parisi), el Tribunal Supremo (TS) del partido decidió anular el proceso, encendiendo las alarmas de la militancia.

En entrevista con Puranoticia.cl, el dirigente explicó el complejo panorama que atraviesa la colectividad y los pasos que seguirán de ahora en adelante.

La resolución del TS del PDG, que se definió por un estrecho margen de tres votos contra dos, argumentó que los comicios no contaban con "condiciones suficientes de certeza jurídica, verificación homogénea, trazabilidad y control documental". El dictamen puso la lupa sobre siete regiones específicas: Arica, Antofagasta, Valparaíso, O'Higgins, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

Sin embargo, para el presidente electo de la tienda, la resolución carece de sustento real. “No hay ningún tipo de fundamento (...). Lo que nosotros buscamos es que exista una transparencia real en el proceso, en la calificación como tal”, criticó Quisbert, añadiendo que se enteraron de la ratificación de esta medida el pasado sábado.

BATALLA POR LAS ACTAS DEL SERVEL

Uno de los puntos centrales del conflicto radica en la presencia de observadores del Servicio Electoral (Servel) durante las votaciones. Quisbert aclaró que, contrario a lo que se difundió en prensa sobre la obligación de un proceso netamente presencial por estatutos, la ley exige la fiscalización del Servel, la cual sí existió.

A pesar de haber insistido previamente, el dirigente acusa que el partido no ha gestionado los documentos clave: “Esa acta de observación donde señala cómo se desarrolló el proceso, es la que no han solicitado y no ha llegado. Y eso, a pesar de que lo hemos insistido hace bastante tiempo, no se ha solicitado al día de hoy”. Bajo su mirada, el TS falló a ciegas: “Creemos que no estaban dadas las condiciones para que ellos pudiesen llegar y emitir una calificación”.

La anulación ha sido interpretada por las bases regionales como un frenazo de la cúpula central hacia el empuje del norte y del sur del país. Ante esto, Quisbert fue categórico al calificar la resolución de la entidad partidaria: “Para mí es un atentado a la democracia interna básicamente porque insisto, la militancia habló, la militancia se manifestó”. Asimismo, apuntó a un descontento territorial: “Hay un malestar desde las regiones que, por decirlo de alguna manera, desde el centralismo nuevamente golpean a las regiones con este proceso”.

Respecto al líder natural de la colectividad, Franco Parisi, Quisbert aseguró que se ha mantenido al margen del conflicto. “Franco siempre lo dijo, desde el día uno, que se iba a mantener ajeno a esto para que no tenga ningún tipo de injerencia, y yo quiero creer que eso ha sido efectivamente así”, sostuvo, descartando de paso rencillas personales con el ala de los "Bad Boys" o la directiva saliente.

PRÓXIMO DESTINO: TRICEL

Lejos de aceptar la repetición inmediata de los comicios, la lista ganadora acudirá a la justicia electoral externa para revertir el dictamen del Tribunal Supremo.

“Nosotros en esa materia vamos a presentar un recurso a Tricel para que ellos puedan calificar”, adelantó Quisbert, manifestando su confianza en que “creemos que va a ser un ente que va a ser imparcial para poder determinar la votación” ya que, asegura, ganaron “limpiamente en las urnas”.

De todas formas, el líder nortino no se cierra a medir sus fuerzas otra vez si la institucionalidad lo obliga. Al ser consultado sobre si competiría en una eventual segunda elección, concluyó con un panorama abierto: “Probablemente sí, probablemente sí. Vamos a estar muy atentos”.

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