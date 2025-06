Polémica en Zapallar por resistido proyecto de supermercado Unimarc: comunidad acusa riesgos sociales, económicos y ambientales

Acusando riesgos culturales, sociales, económicos y ambientales, parte de la comunidad local ha expresado su rechazo a la instalación del primer sumercado Unimarc en Zapallar, el cual contempla una inversión de US$ 2 millones de la empresa SMU.

La polémica con los habitantes de la comuna se desató luego que el anteproyecto ya fuera aprobado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Zapallar, generando consigo una serie de reacciones de vecinos y organizaciones sociales.

Desde la Corporación para el Desarrollo de Zapallar y dos juntas de vecinos enviaron una carta a El Mercurio de Santiago, expresando que están "profundamente preocupados por el proyecto de instalación de un supermercado en el corazón de nuestro pueblo. La iniciativa amenazaría con alterar irreversiblemente la identidad y el equilibrio de la pequeña localidad en el borde costero de la Quinta Región".

SMU compró el terreno ubicado en la Av. Januario Ovalle a Inversiones e Inmobiliaria Tierranueva Limitada, ligada a Inversiones Galilea, para desarrollar el proyecto de supermercado que, además, incluirá una sala de ventas de 650 m², 550 m² de bodegas y trastienda en dos niveles, 174 m² en negocios para emprendedores locales, 31 estacionamientos y la contratación de 45 personas, en su mayoría mujeres.

Frente al proyecto, la comunidad ha expresado que "la instalación de una gran cadena de supermercados en el centro del pueblo podría generar un aumento significativo del tráfico vehicular, afectando la tranquilidad y seguridad de un lugar donde circula gran cantidad de personas a pie. Además, la presencia de un establecimiento de estas dimensiones podría desincentivar al comercio local, poniendo en riesgo la subsistencia de pequeños negocios que dan encanto al lugar, y provocar un desplazamiento de la población local hacia otros sectores".

No obstante a aquello, desde la empresa SMU han sido enfáticos en que el proyecto de Unimarc será "amigable y respetuoso con el entorno local".

El alcalde Gustavo Alessandri expresó a El Mercurio de Santiago que "cuando hay una comunidad organizada, una DOM funcionando, se debe aplicar el Estado de Derecho y hay que ser muy respetuosos de los procedimientos. Si no se han incumplido, perfecto, siempre es necesario escuchar a todos. Hay vecinos a favor y en contra, pero hay un procedimiento establecido y debemos regirnos por él".

"Si el supermercado cumple con todas las evaluaciones técnicas correspondientes, hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo. Aquí sólo se aprobó un anteproyecto, no podemos que se evalúe mientras no ocurra otra cosa. Nos estamos adelantando a una situación que aún no se concreta", agregó el jefe comunal.

Y concluyó manifestando que "negarme sin fundamentos objetivos implicaría incurrir en decisiones arbitrarias sujetas a criterios discrecionales, lo que vulneraría el principio de igualdad ante la ley. Eso no lo voy a hacer".

