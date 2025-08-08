Derrumbe en Valparaíso: Bomberos asegura que vivienda que sufrió colapso parcial "ya tenía varios daños estructurales" 

Momentos de tensión se vivieron en el plan de Valparaíso producto de un derrumbe que afectó parcialmente a un inmueble de tres pisos ubicado en la intersección de calle Colón con avenida Francia.

Y es que tras la emergencia, se reportó que en el tercer piso de la estructura permanecían dos adultos mayores atrapados, los cuales se negaron a abandonar la casa a pesar del riesgo evidente.

El segundo comandante de Bomberos Valparaíso, Patricio Lara, comentó que "esta propiedad ya tenía varios daños estructurales" y que los dos adultos mayores que permanecían en el lugar "no tenían lesiones".

Respecto a la negativa de abandonar el lugar, explicó que "hubo que emplear el apoyo de algunos familiares, dado que inicialmente no querían evacuar la edificación y los familiares lograron convencerlos para que salieran".

Para proceder a su evacuación, Bomberos recurrió a una escala telescópica con su respectiva plataforma, desde donde pudieron rescatar sanos y salvos –y junto a sus mascotas– a estas dos personas.

"Una vez rescatados, el equipo USAR se constituyó en el lugar y realizó una búsqueda primaria para poder descartar que en el segundo piso pudiera haber alguna víctima que haya estado al momento del colapso, lo cual se descartó", cerró.

