Derrumbe en Valparaíso: Bomberos asegura que vivienda que sufrió colapso parcial "ya tenía varios daños estructurales" 

Tras la emergencia, se reportó que en el tercer piso de la estructura permanecían dos adultos mayores atrapados, los cuales se negaron a abandonarla, pese al riesgo evidente.

Viernes 8 de agosto de 2025 08:14
Momentos de tensión se vivieron en el plan de Valparaíso producto de un derrumbe que afectó parcialmente a un inmueble de tres pisos ubicado en la intersección de calle Colón con avenida Francia.

Y es que tras la emergencia, se reportó que en el tercer piso de la estructura permanecían dos adultos mayores atrapados, los cuales se negaron a abandonar la casa a pesar del riesgo evidente.

El segundo comandante de Bomberos Valparaíso, Patricio Lara, comentó que "esta propiedad ya tenía varios daños estructurales" y que los dos adultos mayores que permanecían en el lugar "no tenían lesiones".

Respecto a la negativa de abandonar el lugar, explicó que "hubo que emplear el apoyo de algunos familiares, dado que inicialmente no querían evacuar la edificación y los familiares lograron convencerlos para que salieran".

Para proceder a su evacuación, Bomberos recurrió a una escala telescópica con su respectiva plataforma, desde donde pudieron rescatar sanos y salvos –y junto a sus mascotas– a estas dos personas.

"Una vez rescatados, el equipo USAR se constituyó en el lugar y realizó una búsqueda primaria para poder descartar que en el segundo piso pudiera haber alguna víctima que haya estado al momento del colapso, lo cual se descartó", cerró.

